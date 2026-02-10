影／和美春日市集2月13日登場 30攤位讓鄉親年節好物買好買滿

▲和美鎮公所將於115年2月13日至15日在鹿和路6段圓環停車場舉辦「2026馬利全開—春日市集‧All買尬」，和美鎮長林庚壬邀請鄉親踴躍前來同樂、採買年節好物。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為營造春節前夕熱鬧採購氛圍，和美鎮公所將於115年2月13日至15日在鹿和路6段圓環停車場舉辦「2026馬利全開—春日市集‧All買尬」，現場預計設置約30個攤位，以農特產市集為主軸，結合美食攤位、藝文表演與親子食農教育體驗，並推出消費集點兌換與摸彩活動，和美鎮長林庚壬邀請鄉親踴躍前來同樂、採買年節好物。

和美鎮長林庚壬表示，本次活動以「農特產市集」為核心，結合農產展售、特色美食與應節攤位，讓民眾一次購足安心食材，同時為農友創造更多行銷通路與收益機會。

▲和美鎮公所舉辦「2026馬利全開—春日市集‧All買尬」宣傳記者會開場幼兒園表演。（圖／記者林明佑攝）

林庚壬指出，「2026馬利全開—春日市集‧All買尬」開幕將於2月13日下午6時30分以晚會形式登場，現場設置主舞台安排藝文表演、主持互動及多元節目，並規劃食農教育親子DIY體驗；2月14、15日活動時間為上午10時至晚間8時，預計設置約30個市集攤位，滿足民眾採買需求。

▲擲筊拿好禮活動。（圖／記者林明佑攝）

林庚壬說，此外，只要於活動期間至市集消費即可集點，兌換農特產品及摸彩券，帶動整體買氣，預估吸引約1,500人次到場同樂，為和美鎮注入春節前的熱絡人潮。再次誠摯邀請民眾把握年節前夕，攜家帶眷走進「2026馬利全開—春日市集‧All買尬」，支持在地農業、感受濃厚年節氛圍，共同迎接嶄新的一年。