影／和美波斯菊花田浪漫綻放 「我在和美等你」吸引網美朝聖打卡

▲和美鎮公所再次攜手在地農友打造10公頃的冬季限定波斯菊花海景觀，並以全新主題 「我在和美等你」 推出大型裝置藝術，為民眾提供適合休憩和網美拍照的花田景緻。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】和美鎮公所再次攜手在地農友打造10公頃的冬季限定波斯菊花海景觀，並以全新主題 「我在和美等你」推出大型裝置藝術，為民眾提供適合休憩和網美拍照的花田景緻。設置地點位於和美鎮線東路六段107號附近農田花海（和美交流道下），將成為「新年頭舊年尾」值得一遊的好去處。

和美鎮長林庚壬表示，花海活動不僅結合農田利用，且美化在地景觀帶動遊憩休閒風潮，更裝扮出濃郁的年節氛圍。而今年以「我在和美等你」作為主題，象徵和美的溫暖、人情與等待相聚的美好意涵，希望民眾能在浪漫的花田中，留下屬於自己的紀念畫面。

廣告 廣告

▲和美鎮長林庚壬表示，今年以「我在和美等你」作為主題，象徵和美的溫暖、人情與等待相聚的美好意涵，希望民眾能在浪漫的花田中，留下屬於自己的紀念畫面。（記者林明佑攝）

林庚壬表示，和美波斯菊花田景觀將自即日起至115年1月底持續展出，除波斯菊花海外，最受矚目的即是以「我在和美等你」為主題的裝置藝術設計，誠摯邀請民眾一起走訪和美花海，一同感受冬季限定的浪漫景致。



▲和美鎮公所再次攜手在地農友打造10公頃的冬季限定波斯菊花海景觀。（記者林明佑攝）

和美鎮公所指出，今年的「我在和美等你」主題裝置，將成為最療癒、最具情感意象的拍照亮點，與花海共同為遊客留下深刻回憶。還有拍照打卡送好禮的活動，民眾只要依照上傳流程完成上傳步驟就可參加抽獎。詳細訊息可上【和美鎮長林庚壬】FB粉絲專頁瀏覽。