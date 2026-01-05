影／和美美港公路驚傳石虎路殺 賴清美議員籲檢討警示牌設置

▲彰化縣和美鎮美港公路今日上午發生石虎路殺悲劇，一隻保育類石虎被發現倒臥路邊、氣絕多時，縣議員賴清美接獲民眾通報，隨即前往現場了解。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣和美鎮美港公路今（5）日上午發生石虎路殺悲劇，一隻保育類石虎被發現倒臥路邊、氣絕多時，縣議員賴清美接獲民眾通報，隨即前往現場了解，並通知縣府農業處人員到場，已將石虎遺體送往南投農業部生物多樣性研究所進行解剖分析釐清死因，後續建請相關單位評估該路段加強設置警示與防護措施，也呼籲用路人行經石虎熱區務必減速慢行。

「這裡車速太快，警示牌卻放得太遠！」賴清美議員憂心地說，美港公路是銜接國道三號的重要幹道，平日車流極大，雖然附近路段已設有石虎出沒警示牌，但與本次事故發生的路口仍有顯著距離，駕駛人往往難以即時反應，因此相關警示設施是否足夠，有必要重新檢討。

▲賴清美議員憂心地說，美港公路是銜接國道三號的重要幹道，平日車流極大，雖然附近路段已設有石虎出沒警示牌，但與本次事故發生的路口仍有顯著距離，駕駛人往往難以即時反應，因此相關警示設施是否足夠，有必要重新檢討。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

彰化縣府農業處指出，根據現場觀察，該石虎路殺熱點位於台61線周邊，研判石虎可能是為了覓食，而目前石虎遺體已送往農業部生物多樣性研究所進行解剖分析，後續將發函給主管機關公路總局，建請針對該路段評估加強設置警示與防護措施。同時再次呼籲用路人，行經石虎出沒路段應保持警覺並減速慢行，避免珍貴保育類動物再次魂斷輪下。

▲彰化縣和美鎮美港公路今日上午發生石虎路殺悲劇。（圖／彰化縣議員賴清美提供）