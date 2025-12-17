影／和美鎮仁愛獎學金頒發 55名清寒優秀學子獲表揚

▲為鼓勵清寒及優秀學子向學不懈，和美鎮公所於今日舉行仁愛清寒優秀學生獎學金頒發典禮，表揚55位高中職及大專學生，共頒發25萬餘元。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為鼓勵清寒及優秀學子向學不懈，和美鎮公所於今（17）日舉行仁愛清寒優秀學生獎學金頒發典禮，表揚55位高中職及大專學生，共頒發25萬餘元。鎮長林庚壬期盼藉由獎學金的支持，激勵學生持續精進學業、勇敢迎向未來，成為社會優秀新力。

仁愛獎學金主要經費來源為民間善心人士捐款集結而成，和美鎮公所於每年11月開放本鎮高中職及大專學子申請，本次獎學金得獎者共55位，其中大專組44位、每名5000元，高中職組11位、每名3000元，共頒發25萬餘元整。

廣告 廣告

▲和美鎮長林庚壬期盼藉由獎學金的支持，激勵學生持續精進學業、勇敢迎向未來，成為社會優秀新力。（記者林明佑翻攝）

和美鎮長林庚壬表示，雖然獎學金金額不多，但希望透過獎學金的鼓勵，能激勵更多的學生持續向學努力不懈，保持對知識的渴望，勇敢面對學業或生活的種種挑戰，同時也期勉他們今日獲獎、明日成就未來專業人才，且能不斷地超越自我，將來為社會注入更多新血與活力。