影／和美鎮糖友社區日照中心動工 全齡照顧0至100歲的在地鄉親

▲和美鎮糖友社區日照中心新建工程動土儀式。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「和美鎮糖友社區日照中心新建工程動土典禮」於11月17日上午由彰化縣長王惠美、衛生福利部長照司長祝健芳等人共同執鏟動土。王惠美表示，該大樓原本是糖友里居民的停車空間，現運用作為糖友社區日照中心的基地，預計新建地上4層樓，提供在地民眾托嬰、老人日間照顧、失智據點及健康促進等全齡照顧服務，預計於116年完工，將完善社區環境。

王惠美表示，糖友里是個人口密集的地方，但是公共設施比較少，感謝議員提醒。這個地方過去作為停車空間，配合政府一學區一日照的計畫，除了日照中心之外，未來還會建造地下2層停車場，再投入2億多元經費，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持。另外，感謝中央補助7,924萬6,000元，縣府自籌1億882萬3,113元，總預算1億8,806萬9,113元，新建地上4層的複合式長照衛福大樓，1樓是「托嬰中心」，可收托60位未滿2歲幼兒，2樓是「日照中心」、3樓是「社區心理衛生中心及失智據點」、4樓是「老人健康促進空間」。

▲和美鎮糖友社區日照中心新建工程動土祝禱儀式。（記者林明佑攝）

王惠美指出，彰化縣推動多棟整合式衛福大樓，二林、芳苑、大城、竹塘、員林及北斗等6處長照衛福大樓已新建完畢，埤頭、秀水、伸港、溪湖、永靖、和美、埔鹽、田尾及大村等9處分別新建中或規劃中，希望未來完整照顧0至100歲的鄉親，讓大家在彰化過好生活。

▲和美鎮糖友社區日照中心新建工程，預計於116年完工，將完善社區環境。（記者林明佑攝）

衛福部長照司長祝健芳表示，彰化縣政府團隊爭取中央競爭型計畫的經費，長照據點總共拿到近19億是全國最高。中央地方一起努力，盡速完工讓長輩接受享受更好服務。彰化縣在王縣長的帶領下，長照服務涵蓋率高於全國平均，達到97%，希望長輩走出戶外，來到長照據點參加課程，促進自身健康。讓彰化成為高齡友善城市，長輩都能夠健康呷百二。

立委謝衣鳯表示，今天特別來到糖友社區，希望彰化以及全台的長照中心都能夠順利推動，政府持續努力，讓彰化每個人健康呷百二。

議員林宗翰代表致詞表示，這項工程的主體建築預算兩年前就已到位，但糖友社區最迫切的需求是停車場，如果僅新建日照中心，恐將引起民眾反彈。幸好在王縣長的大力支持下，決定升級為包含地下兩層停車場的日照中心，縣議會所有議員都秉持著只要是對彰化有益的建設，都全力支持的立場，一起讓彰化越來越好！

和美鎮公所主秘葉秉模表示，感謝王縣長縣府團隊對於和美的照顧，近年人口老化的問題越來越嚴重，看到今天活動現場的長輩們表演打鼓都很有活力，相信日照中心對於長輩的照顧，能讓長輩身心方面有很大的進步。

社會處表示，彰化縣未滿2歲幼兒及65歲以上長輩之人口分別佔總人口1.2%及20%，其中和美鎮未滿2歲幼兒及65歲以上長輩人口也分別達1%及18%，因應人口少子女化及老化，彰化縣政府積極向中央爭取前瞻基礎建設「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」及「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」建置和美糖友公設民營托嬰中心及社區日間照顧中心，為地上4層之複合式長照衛福大樓，基地面積達2,253.26平方公尺，從嬰幼兒到長者，完整涵蓋各年齡層的照顧需求。