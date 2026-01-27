(影) 哈梅內伊疑怕被斬首躲地堡! 美軍兵力大集結 「這戰機」首次投入部署

[Newtalk新聞] 由於伊朗當局透過暴力手段血腥鎮壓反政府示威民眾，美國與以色列近期持續加強中東地區的軍事部署，準備對伊朗最高領導人哈梅內伊發起打擊。有消息稱，目前美軍已在中東地區集結至少 2 支航母戰鬥群與第五艦隊的主力部隊，持續向伊朗方面施壓。與此同時，哈梅內伊疑似已躲入位於首都德黑蘭地下的加固地堡，試圖透過加強防禦、人員管控的方式，躲避美軍可能發起的「斬首」行動。





X 推主「NSTRIKE」指出，美軍目前仍在持續加強針對中東地區的軍事部署，近期甚至將一架於 2024 年開始服役的 EA-37B 電子戰機部署至德國的拉姆施泰因空軍基地，推測該架戰機後續可能被轉移至中東地區。「NSTRIKE」表示， EA-37B 具備對伊朗防空雷達網路的干擾能力，「這也象徵著該款戰機首次被投入實戰的部署行列之中」。

有消息稱，伊朗最高領袖哈梅內伊疑似已躲入德黑蘭的加固地堡，試圖躲避美軍的斬首行動。 圖：翻攝自 @AlexChe31659937 X 帳號





「NSTRIKE」也補充稱，除了最新型的電子戰機外，美軍也持續集結兵力，美國的「林肯號」( CVN-72 )航空母艦戰鬥群也已於當地時間 25 日抵達中東地區，並開始進行支援區域安全與穩定的任務。與此同時，包含 C-5M 在內的美軍運輸機也先後降落在沙烏地阿拉伯的蘇丹王子空軍基地以及科威特境內的阿里．薩利姆空軍基地，向兩國提供額外的防空與飛彈防禦系統，試圖確保盟友在遭遇伊朗報復打擊時，具備足夠的防禦能力。





X 推主「Alex Chen」指出，目前美軍已在中東地區集結了 2 個航母戰鬥群以及第五艦隊的主力部隊，預估此次的大規模軍事部署可能涉及超過 3 萬美軍部隊士兵。





美軍的「林肯號」航母打擊群也於當地時間 25 日抵達中東地區。 圖：翻攝自 @NSTRIKE1231 X 帳號





除了美軍外，以色列也已經做好了可能與伊朗爆發武裝衝突的準備，但「Alex Chen」認為，以色列總理納坦雅胡可能正在揣摩美國總統川普的真實意圖，避免美國在以色列動手後放棄對該國的支持，或可能因伊朗強烈反擊而帶來的巨大安全威脅。





「Alex Chen」表示，雖然伊朗當地局勢已趨於和緩，市場與民眾的網路也可能隨時得到恢復，但哈梅內伊仍對美軍可能進行的打擊抱持著高度的警惕。「Alex Chen」引用德國《法蘭克福評論報》的報導稱，哈梅內伊目前可能已經躲入味於德黑蘭的地下加固地堡之中，並將伊朗日常事務轉由三兒子馬蘇德．哈梅內伊進行管理。「Alex Chen」認為，哈梅內伊可能希望透過地堡的保護，被免遭到美軍斬首或抓捕，成為「第二個」委內瑞拉總統馬杜洛。

