（影）哈梅內伊逃亡計畫曝光! 馬杜洛被美抓＋國內暴亂 傳他想流亡到「這國」....

[Newtalk新聞] 伊朗全國多地近日持續爆發大規模反政府抗議行動，反對伊斯蘭政權、支持巴列維王朝（Pahlavi）的示威活動已進入第 8 個夜晚。社群媒體流傳的畫面顯示，德黑蘭、法爾斯省等地街頭衝突升溫，據 X 《Shayan X》消息，在南部法爾斯省奈里茲（Neyriz），有親沙阿（Pro-Shah）的年輕示威者傳出佔領伊斯蘭革命衛隊（IRGC）旗下的巴斯基（Basij）民兵據點，現場冒出火光。相關影像顯示，反政府群眾迅速佔據街道，與安全部隊對峙。





廣告 廣告

伊朗街頭到處可見槍戰。 圖 : 翻攝自追著大事跑的人





德黑蘭方面，抗議行動同樣持續擴散。據目擊者與網路影片指出，納齊阿巴德（Naziabad）地區示威者封鎖主要道路，湧上街頭。哈夫特霍茲廣場（Haft-Hoz Square）則聚集大批群眾，高喊「打倒獨裁者」等口號，矛頭直指最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）。





據 X《NOELREPORTS》消息指出，流傳的影片顯示，安全部隊闖入醫院，帶走在示威中受傷的抗議者，包括西部伊拉姆（Ilam）地區的傷者。另有畫面顯示醫院附近出現暴力驅離行動，隨著政權試圖鎮壓動亂，暴力程度持續升級。





伊朗最高領導人哈梅內伊的統治基礎已經遭到動搖。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號





而在委內瑞拉總統馬杜洛被美國軍隊入侵逮捕之後，哈梅內伊想流亡到其他國家的計畫也被曝光。英國《泰晤士報》（The Times）引述一份情報評估指出，伊朗最高領袖哈梅內伊已為可能出現的全國性動盪擬定應變計畫，若局勢失控、或安全部隊開始拒絕執行命令，可能考慮離開德黑蘭，甚至前往莫斯科。





報導指出，相關計畫僅限於極少數核心圈成員知情，並已在海外預先部署資產，其模式部分參考敘利亞總統巴夏爾・阿塞德（Bashar al-Assad）過往前往俄羅斯的撤離安排。該報分析此舉反映出伊朗高層對哈梅內伊健康狀況、其在近期抗議中的孤立處境，以及經濟壓力與民怨可能動搖安全體系忠誠度的深層憂慮。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

英、法聯軍對敘利亞發動空襲! 防伊斯蘭國捲土重來 炸毀地下隧道口

中國巴士藏陷阱? 英控可「遠程關閉」 現有700輛車 中媒緊急這麼說….