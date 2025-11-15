影／員林中區扶輪社公益不停歇 號召民眾挽袖捐血緩解血荒

▲員林中區扶輪社今日於員林火車站捐血室舉辦「捐血救人、為善最樂」捐血活動，號召民眾踴躍挽袖支持，用實際行動守護醫療量能。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】年關將近，醫療院所用血需求大增，血庫再度亮起缺血警訊，為緩解血荒，員林中區扶輪社今（15）日於員林火車站捐血室舉辦「捐血救人、為善最樂」捐血活動，號召民眾踴躍挽袖支持，用實際行動守護醫療量能。

員林中區扶輪社長楊文隆表示，扶輪社長年投入社區公益，其中捐血活動更是每年全體社友與眷屬共同參與的重要服務工作，捐血助人，也能帶給自己成就感，是扶輪社最具意義的服務傳統之一。

▲民眾響應「捐血救人、為善最樂」捐血活動。（記者林明佑攝）

本次活動由社長楊文隆、秘書李杉連、服務計畫主委陳鴻基及社區服務主委張庭彰帶領全體社友及夫人挽袖捐血。員林中區扶輪社鼓勵民眾加入捐血行列，特別準備全聯禮券，凡於現場完成捐血者，捐500c.c.即贈600元禮券，捐250c.c.則贈300元禮券，希望以實質鼓勵提升捐血意願。

▲員林中區扶輪社鼓勵民眾加入捐血行列，特別準備全聯禮券，凡於現場完成捐血者，捐500c.c.即贈600元禮券，捐250c.c.則贈300元禮券，希望以實質鼓勵提升捐血意願。（記者林明佑攝）

捐血活動自上午9時至下午5時開放捐血，現場聚集不少民眾排隊響應。不少民眾表示，禮券固然實用，但最重要的是在缺血時刻能盡一分心力，能救人，是最值得的事。