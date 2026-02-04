影／員林市各界慶祝農民節表揚大會 116位優秀農民獲肯定

▲員林市各界舉辦「115年度農民節表揚大會」，場面溫馨隆重，充分展現地方對農民朋友的重視與敬意。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】員林市各界昨（4）日舉辦「115年度農民節表揚大會」，由員林市公所、員林市農會、台灣土地銀行員林分行、合作金庫銀行員林分行及國立員林高級農工職業學校共同組成委員會主辦，並邀請員林果菜市場股份有限公司參與，場面溫馨隆重，充分展現地方對農民朋友的重視與敬意。

活動現場貴賓雲集，包括員林市代理市長賴致富、員林市民代表會主席張國良、副主席江憲政及多位市民代表，彰化縣政府秘書賴沛然、縣議會多位議員，以及員林市農會理事長張永鑫、總幹事黃豐盛、金融機構代表與各里里長等蒞臨祝賀，共同向長年辛勤耕耘的農民朋友致敬。

賴致富代理市長表示，今天適逢立春，象徵春回大地、萬物萌發，也是農業社會春耕啟動的重要時節。他感謝農民長期站在第一線，為地方農業與市民飲食安全付出心力，正因農民的堅持與努力，員林農業才能穩健發展。他也指出，現代農業除仰賴傳統經驗，更需結合智慧科技與AI應用，提升生產效率與作物品質，朝永續農業邁進。

賴致富指出，透過農民節表揚活動，不僅肯定農民對地方農業與經濟發展的貢獻，也落實「幸福員林・智慧城市」的施政理念。市公所將持續推動智慧農業、強化管理與行銷機制，協助農民種得好、賣得好，打造宜居且具韌性的城市環境。

回顧114年度，員林市農業成果豐碩，在生產技術、品質提升及各項農業競賽中表現亮眼，蜂蜜、火龍果及番石榴等農產品屢獲佳績。賴致富感謝彰化縣長王惠美對農業預算的挹注，以及市民代表會對市政與農業政策的支持，也肯定員林市農會長期投入專業輔導、推動產銷班經營，落實產銷合作，實質提升農產品價值。

今年農民節共表揚116位優秀農民，皆為員林農業的中堅與典範。員林市公所未來將持續提供肥料、套袋、病蟲害防治及小型農機等補助，並逐步導入智慧管理思維，減輕農民負擔。同時結合藤山市集、農特產品推廣活動與多元行銷平台，拓展銷售通路，促進農業與城市經濟良性循環。

賴致富也期勉獲獎農民持續傳承經驗與技術，結合創新思維，帶動更多農民共同精進，為員林農業注入新動能。此次農民節表揚大會，不僅是對農民辛勞付出的最高肯定，也象徵市公所與農民攜手朝「幸福員林・智慧城市」願景穩健前行。

另適逢農曆春節將至，員林燈會將於2月14日至3月8日在員林公園登場，並與彰化卦山月影燈季及「花在彰化」共同列為縣內春節重點活動。市公所邀請民眾走春員林，串聯百果山探索樂園、藤山步道等景點，品嚐美食、共度佳節，祝福大家馬年行大運、馬到成功。