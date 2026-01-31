影／員林市新春揮毫馬耀幸福 千人排隊領號碼牌搶春聯

▲員林市公所今日在公所廣場前舉辦「馬耀新程・幸福飛揚」新春揮毫贈春聯活動。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】員林市公所今（31）日在公所廣場前舉辦「馬耀新程・幸福飛揚」新春揮毫贈春聯活動，由員林市代理市長賴致富、立法委員謝衣鳳、彰化縣政府秘書游筑凱、賴沛然，縣議員張錦昆、曹嘉豪，與員林市民代表會主席張國良暨各代表與里長，與員林市各國中、小校長與教師，以及救國團員林市團委會林文進會長等嘉賓，在歲末迎新的早晨揭開序幕。

開場由員林「大明里協元堂金獅陣」喜洋洋地登場，並邀請「磺溪九怪」趙宗宋、鄭惠宇、張倍源等書法名家，以及身兼僑信國小校長的黃榮森老師共同書寫「馬耀幸福」四字。祝福員林市向前奔馳，持續朝向更加光亮、宜居且繁榮的永續城市前進。

▲現場親手製作版畫及彩繪，將祝福與美傳遞到民眾手中。（圖／記者林明佑翻攝）

一早就感受到鄉親的熱情，聚集近千名民眾排隊領取號碼牌，本次共計邀請20位書法名家親臨揮毫，同時特別邀請年畫拓印專家溫文卿老師，以及畫家江慶章老師及各藝術家在現場親手製作版畫及彩繪，將祝福與美傳遞到民眾手中。

▲員林市公所清潔隊資源回收宣導。（圖／記者林明佑翻攝）

員林市代理市長賴致富表示，每年市公所辦理新春揮毫活動，旨在延續傳統文化，並讓家家戶戶除舊佈新迎新年。今天是員林市公所新春活動的首部曲，二部曲是員林燈會，將於2月14日點燈。相當感謝彰化縣王惠美縣長及代表會對於經費的大力支持，2026年「員林燈會」與「彰化月影燈季」、「花在彰化」並列彰化三大新年活動。員林第三部曲是元宵燈會，將邀請芒果醬等青年樂團共同歡慶。歡迎大家一同來員林賞燈、逛商圈、嘗美食，幸福快樂過新年。

今天還有10所學校輪番帶來太鼓、旗鼓陣、扯鈴、舞獅、獨輪車、武術、跳鼓陣、太極功夫扇及北管演奏等多元演出，展現員林市公所致力於推廣傳統技藝的豐碩成果。青年學子的活力感染全場，是「幸福員林．智慧城市」光明前景的最佳體現。

2026年員林燈會「拾光員林・幸福加瑪」將於2月14日晚間 7 時整在員林公園盛大點燈，展期至3月8日止，並且攜手超人氣 IP《黃阿瑪的後宮生活》，共同打造療癒系燈會，歡迎全國民眾一同走入員林，感受城市之美。