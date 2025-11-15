影／員林市走出健康引以為農 農特產推廣暨寵物同樂會

▲員林市公所於今日在員林運動公園第一停車場（三百崁停車場）盛大舉辦「走出健康 引以為農—農特產推廣暨寵物同樂會」。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】員林市公所於今（15）日在員林運動公園第一停車場（三百崁停車場）盛大舉辦「走出健康 引以為農—農特產推廣暨寵物同樂會」，以健康、農政與環境教育三合一為核心，展現員林升格十年來的城市蛻變與在地農政能量。員林市代理市長賴致富、彰化縣長王惠美、員林市民代表會主席張國良暨多位代表、彰化縣政府農業處長郭至善及縣政府秘書賴沛然、游筑凱、彰化縣議員凃俊任、劉惠娟、曹嘉豪、黃正盛助理及彰化縣動防所長董孟治、立法委員黃秀芳、一同出席盛會，為活動增添諸多光彩。

活動開始由艾瑪朵朵舞蹈工作室的小朋友表演韓風舞蹈，更有排灣族聲樂家胡待明老師演唱多首膾炙人口的歌曲，其中以國語及日語等三種語言演唱的淚光閃閃更是博得現場觀眾的掌聲，而為活動揭開序幕。

▲彰化縣長王惠美感謝公所團隊致力於藤山步道周遭環境維護及建設，讓民眾能有健行爬山的好去處，更要感謝游前市長在此建造了員林第一座寵物運動公園，讓寵物有個能活動的自由空間。（記者林明佑翻攝）

賴致富代理市長表示，今天風和日麗，萬里晴空真的非常適合辦理戶外活動，本所「走出健康 引以為農」自推動以來邁入第6年，已成為員林推廣健康生活與在地農特產的年度品牌活動。今年首度加入寵物友善元素，推出寵物同樂會，拉近家庭與毛小孩的情感，打造成全齡共享的休閒活動。

▲員林市公所於今日在員林運動公園第一停車場（三百崁停車場）盛大舉辦「走出健康 引以為農—農特產推廣暨寵物同樂會」。（記者林明佑翻攝）

賴致富強調，農民從事農務是非常辛苦，本所為能體恤農民，對於農業推廣及綠色經濟之行銷更是不遺餘力，持續致力改善農民生產效能如小型農機、套袋及荔枝椿象防治賽洛寧藥劑補助，以提高生產量能，而更值得驕傲的是我們的火龍果和蜂蜜產品，近年來在全國性的評鑑中屢獲殊榮，成為員林農業的最佳代言產品。這份榮耀，是所有員林農民共同努力的成果，也是我們推動綠色經濟、實現農業價值的最佳證明。

賴致富說，而在寵物趣味活動部分，感謝游前市長振雄興建員林第一個寵物公園，讓寵物有個放風戲耍的遊樂空間，在此特別感謝彰化縣政府王惠美縣長、農業處郭至善處長對本所農政經費之挹注及員林市民代表會張國良主席與各代表對本所預算之支持，更感謝所有參與籌備的工作人員、表演團體、在地農民以及熱情參與的市民朋友支持本所各項活動，讓公所繼續推展各項農業政策以造福及嘉惠農民朋友們。

彰化縣長王惠美表示，首先感謝公所團隊致力於藤山步道周遭環境維護及建設，讓民眾能有健行爬山的好去處，更要感謝游前市長在此建造了員林第一座寵物運動公園，讓寵物有個能活動的自由空間，寵物是人類最好的朋友，所以我們要將它視為家人般照顧及愛護，今天會場中有許多攤商販售農特產品，希望大家能多消費以促進經濟。

王惠美說，近日政府普發一萬元之故，本縣彰化GO購活動將延長至今年12月31日，獎項除了原有獎品外,更加碼一輛吉普車及現金1萬元100名等，主要的是希望大家把錢花在彰化以促進經濟發展，接下來喜歡健行爬山的朋友有福了，彰化縣政府將於本月22日於藤山步道辦理2025卦山大縱走-彰化兜兜圈系列健行活動，只要參加活動完登即可有限量版紀念章，走完4條步道即可有1次抽獎機會，8條即有2次，最大獎為來回機票等，歡迎大家共襄盛舉，一起走出戶外。

員林市公所表示，本活動為提升民眾參與感，市公所同步推出藤山環境探索闖關遊戲，以趣味方式引導民眾走入步道、探索自然，只要完成指定4處戳章即可兌換限量專屬萌趣陶瓷碗乙份，數量有限，送完為止，歡迎親子共同挑戰。此外，在寵物運動公園及主會場亦設有打卡送寵物小物的活動，歡迎民眾踴躍參與。市公所特別鼓勵民眾搭乘大眾運輸到場採低碳旅遊。由圓林園、員林火車站等地皆可搭乘「幸福巴士」免費接駁至活動會場，方便又環保。

員林市公所指出，今年適逢員林升格為市十週年，十年來重大建設陸續完成，從鐵路高架化改善交通瓶頸，到184公頃市地重劃形塑城市新風貌，再至黃金帝國都更推動產業加值，員林逐步展現宜居宜業的城市魅力。市公所亦持續投入藤山步道整建與環境治理，以更完善、安全與友善的綠地環境，帶動周邊休閒觀光與農產行銷，推動以自然資源為基礎的綠色經濟，讓山林成為市民共用的永續資產。未來，員林市公所將以升市十年為新的里程碑，持續推進智慧治理、健康城市與循環經濟政策，攜手市民共同建構「幸福員林、智慧城市」的新樣貌。