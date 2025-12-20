影／員林平安YA聖誕節晚會登場 8公尺聖誕樹主燈點亮城市希望

▲歲末年終將至，員林市公所「2025員林平安YA！」聖誕節晚會暨踩街活動，今日晚間於員林公園溫馨登場。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】歲末年終將至，員林市公所「2025員林平安YA！」聖誕節晚會暨踩街活動，今（20）日晚間於員林公園溫馨登場。在8公尺高的聖誕主燈閃耀下，員林市代理市長賴致富、市民代表會主席張國良、副主席江憲政及代表、各界嘉賓，與全體市民共同啟動點燈儀式，象徵員林市在璀璨光影中邁向嶄新希望。

今年員林市公所特別強化城市光環境裝置，除了高聳的聖誕樹，更於市區多處設置光影點綴。其中，互動裝置「星願祝福屋」成為現場焦點，不少市民排隊寫下對未來的祈願，並親手掛上聖誕樹，領取活動特製的聖誕帽與摸彩券，氣氛歡樂感人。

▲員林市代理市長賴致富表示，聖誕節雖起源於宗教，但在台灣自由包容的氛圍下，已成為全民共享溫馨與互助的節日。（記者林明佑翻攝）

員林市代理市長賴致富表示，聖誕節雖起源於宗教，但在台灣自由包容的氛圍下，已成為全民共享溫馨與互助的節日。員林市公所舉辦「員林平安YA」是希望取其溫馨、團聚、互助與關懷的節慶精神，邀請市民攜家帶眷走出戶外，在冬夜中彼此傳遞溫暖。另外，市民掛上的每一份心願都如同星辰，市公所會致力打造「幸福員林、智慧城市」，讓願望都能心想事成。

▲員林市公所「2025員林平安YA！」聖誕節晚會表演。（記者林明佑翻攝）

晚會節目安排同樣多元，除教會團體帶來的報佳音與讚美操，亦邀請員林高中學生與民眾互動、進行團康遊戲，隨後的踩街活動更將節慶氛圍推向最高潮。

員林市公所補充，聖誕燈飾將持續亮至「2026員林燈會」結束（115年3月8日止），讓璀璨光影伴隨市民度過農曆新年。接下來市公所還將規劃1月1日「2026員林市元旦升旗典禮」及1月31日「115年新春揮毫贈春聯」等系列活動，邀請市民持續參與，共同營造活力員林。