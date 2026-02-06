影／員林惠來社區活動中心啟用 關懷據點揭牌長輩樂活慢老

▲員林市惠來社區活動中心今日舉行「社區活動中心暨關懷據點」揭牌啟用典禮合影。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】員林市惠來社區活動中心今（6）日舉行「社區活動中心暨關懷據點」揭牌啟用典禮，彰化縣長王惠美、員林市代理市長賴致富與多位民代及地方人士到場祝賀，眾多社區夥伴與里民熱情參與，在歡笑與祝福聲中，共同見證惠來社區邁向幸福生活的重要時刻。

賴致富表示，今日是員林市的「大喜日子」，除石笱排水堤岸道路改善工程動土外，惠來社區活動中心與南興社區照顧關懷據點也同步揭牌，展現市公所深耕社區照顧、推動在地老化的成果。去年員林市共有十七個社區榮獲全國社區發展金卓越獎，大明社區更代表彰化縣參加衛福部「長者活躍老化競賽」獲得銀牌，展現社區營造的亮眼成績。

廣告 廣告

▲員林惠來社區發展協會關懷據點贈牌。（圖／記者林明佑翻攝）

賴致富指出，住都中心推動的「靜修好室」仁美社區活動中心已開工，黎明社區活動中心也在完成歷史建築監測後復工，市公所將延續前市長游振雄「一里一社區活動中心」政策，持續完善基層建設，打造更友善的生活環境。

▲關懷據點健康促進課程。（圖／記者林明佑翻攝）

王惠美表示，感謝市公所團隊的努力，近年包括三和、和平等社區活動中心陸續啟用。面對高齡化趨勢，縣府透過長青幸福卡等政策鼓勵長者走出家門、參與活動，也規畫多元旅遊路線，提升長者生活品質。她並邀請民眾在春節期間走訪溪州「花在彰化」、八卦山「月影燈季」及員林燈會，感受年節氛圍。

惠來社區活動中心位於中山南路167巷15弄22號，市公所結合縣府補助進行修繕並充實設備，打造安全明亮的空間。關懷據點每週五提供餐飲服務、電話問安及健康促進課程，並規畫預防失智、延緩老化等活動，鼓勵長輩持續學習與社交，實踐「活到老、學到老」。

員林市已設立18個關懷據點，讓更多長輩能在熟悉的社區中獲得即時、貼心的陪伴與支持。市公所持續與各社區攜手合作，逐步建構更綿密的關懷網絡，更鼓勵長輩相揪左鄰右舍一起走出家門，從參與課程、運動休閒，彼此照顧、互相陪伴，使活動中心不只是硬體設施，更像是一個大家庭，讓關懷在社區中自然流動，串起人與人之間最真誠的情感連結。

「員林好社區 幸福惠來居」，隨著揭牌儀式圓滿完成，惠來社區活動中心將成為里民聯誼交流的重要場所、社區長照服務的溫馨據點，讓長者在熟悉的社區中安心生活、健康老化。本次活動中心的啟用，象徵市公所團隊對長者照顧與社區溫馨營造的用心與承諾，未來將持續推動更多社區福利政策與基礎建設，讓關懷走進日常、讓幸福在員林的每一個角落發生。

農曆春節將至，賴致富邀請大家於新春期間，白天品嘗在地美食、走訪藤山步道，夜晚欣賞員林燈會，共度溫馨新年。