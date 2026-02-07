影／員林社區食農教育推廣 員埔稻香情熱鬧開幕

▲員林市公所今日在員林市大埔里西區運動公園舉辦2026員林社區食農教育推廣「員埔稻香情」活動，開幕日準備特色「割稻飯」，讓民眾藉由飲食認識農村文化。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】員林市公所今（7）日在員林市大埔里西區運動公園舉辦2026員林社區食農教育推廣「員埔稻香情」活動，由員林市代理市長賴致富、彰化縣政府秘書游筑凱、賴沛然，縣議員凃俊任、劉惠娟、曹嘉豪、張錦昆、黃正盛，與員林市民代表會主席張國良暨各代表，新生社區發展協會理事長林育生、大埔社區發展協會理事長游庭訓，各里長暨社區居民等嘉賓共同揭開序幕，活動自2月7日起至2月22日止，邀請全國民眾把握期間前來，透過多元體驗深入了解食農教育與農村文化之美。

開幕活動由台語歌手江志豐帶來多首歌曲，一早便吸引粉絲到場守候。江志豐在與主持人互動時娓娓道出割稻飯的緣由，讓鄉親對這項傳統習俗有更深層的認識。

▲員埔稻香情開幕活動由台語歌手江志豐帶來多首歌曲。（圖／記者林明佑翻攝）

員林市代理市長賴致富表示，此次活動除推廣食農教育外，也種下願景，盼西區油菜花田與波斯菊田繁盛蔓延，讓稻香與花香遍及員林各社區。「古早童玩體驗區」與「務農用具展示區」不僅讓民眾體驗農村生活，也能深刻明白「一粥一飯得來不易」。此外，現場同步舉辦「織夢花田」短影音大賽，邀請民眾以鏡頭記錄員埔之美，把獎金帶回家。

▲「古早童玩體驗區」與「務農用具展示區」不僅讓民眾體驗農村生活，也能深刻明白「一粥一飯得來不易」。（圖／記者林明佑翻攝）

新生社區發展協會理事長林育生指出，開幕日準備的特色「割稻飯」以在地食材為發想，包括菜圃蛋、筍乾滷肉等菜餚及稻香米飯，讓民眾藉由飲食認識農村文化。他也邀請鄉親在周末與年假期間（2月7日、8日、14日及19日）前來觀賞街頭藝人及社區班隊演出，一同走入油菜花田，體驗農村智慧。

員市公所長期推動「一里一社區活動中心」，致力讓員林成為共好、宜居的智慧城市。居民自主動員、組成交管志工、維護環境清潔，展現社區總體營造的力量。衛福部自94年推動「福利社區化旗艦型計畫」，新生社區發展協會林育生理事長與團隊，積極帶領十七份、大埔、溝皂、萬年等社區，共築社區團結力量，本次活動是眾人齊心齊力的成果。相當感謝王惠美縣長、員林市民代表會主席張國良與各代表於經費的支持，促成本次活動。

員林市公所誠摯邀請全國民眾於年節期間漫遊員林、賞花燈、逛商圈、嚐美食、看花田，一同走進「員埔稻香情」，體驗深厚的稻米文化與人情味。