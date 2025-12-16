影／員林首座中央社宅「靜修好室A、B」動土 181戶點亮城鄉新里程碑

▲國家住都中心今日於彰化縣員林市，舉辦「靜修好室A、B」社會住宅新建統包工程動土。

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】國家住都中心今(16)日於彰化縣員林市，舉辦「靜修好室A、B」社會住宅新建統包工程動土典禮。本案合計181戶居住單元，預計2029年竣工，總工程經費11億3,640萬元，由中央全額投資興建，為員林市及彰南地區首度動工的中央社會住宅，象徵中央推動居住正義政策成功深化至彰南區域，意義格外重大。

國家住都中心董事長花敬群表示，「靜修好室A、B」的啟動，不單是一棟建築的興建，更代表國家推動社宅量能向南彰化最核心、人口最密集的員林市延伸，對於提升區域城鄉均衡發展具有關鍵助益。

▲靜修好室A基地完工模擬圖。

國家住都中心迄今已在彰化縣推動5處、634戶社宅，涵蓋北彰化與南彰化，逐步實踐居住正義。除今日動土的「靜修好室A、B」外，尚有興建中的「學士安居」、「德美好室」，以及預計明年度動土的「溪湖好室」，讓更多家庭能在熟悉的土地上安居、共築幸福。

▲靜修好室B基地完工模擬圖。

基地亮點：黃金地段與交通優勢

「靜修好室A、B」基地位於彰化縣員林市靜修路及萬年路交叉口，座落於員林黃金生活圈。

生活機能：鄰近華成及站前兩大商圈，周邊尚有僑信國小、員林國小、大同國中、員林市公所及圖書館等公共資源，就學便利、生活機能充足。

交通優勢：基地步行約10分鐘即可抵達臺鐵員林站及員林轉運站，對外交通便捷。車行3分鐘即達台1線，並可快速銜接台76線，串聯國道1號和國道3號，對跨區通勤族而言相當友善。

建築特色：鄰里共享與公共服務

「靜修好室A、B」合計規劃181戶居住單元，A基地規劃興建1棟地上9層、地下3層；B基地規劃興建地上10層、地下3層建物，預計2029年竣工。

完善的公益設施：本案特別配合地方政府需求，設置托嬰中心及里民活動中心，完善在地公共服務，強化社會住宅的公益屬性。

開放設計：基地設計也融入開放綠地、休憩座椅及街角廣場，串聯萬年圳親水藍帶，響應都市景觀環境美化，打造舒適友善的生活環境，讓社宅成為鄰里共享、共好的複合式新地標。

「靜修好室A、B」社會住宅動土典禮由內政部劉世芳部長、立法委員陳素月、立法委員黃秀芳、國家住都中心花敬群董事長、彰化縣政府工務處許俊宏處長、內政部國土管理署歐正興主任秘書、內政部國土管理署中區分署陳俊雄分署長、財政部國有財產署中區分署卓翠雲分署長、錦標營造股份有限公司、隆程興業有限公司、大渡城鄉建築師事務所等各方嘉賓共同出席，祈求工程順利。