影／員榮獲衛福部推薦為「健康台灣深耕計劃」標竿分享醫院

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】入選衛生福利部「健康臺灣深耕計畫」的醫院代表，今（12）日齊聚南彰化，實地參訪員榮醫療體系在智慧醫療、醫療永續與社會責任等面向的成果。全台三百多家地區醫院中，今年僅員榮醫療體系獲選為智慧醫療觀摩醫院，凸顯其在數位轉型與智慧科技導入上的領航角色。

「健康臺灣深耕計畫」是衛福部執行賴總統指示，為因應高齡化與未來醫療需求所推動的5年489億元旗艦計畫，從智慧科技醫療、醫療永續與社會責任、優化醫療工作條件、多元人才培育等面向著手，目標讓台灣成為亞太最具醫療發展力的國家。員榮醫療體系以其在地深耕並成功轉型為急重症醫院擴大醫療量能、智慧醫院藍圖與ESG布局，自全國數百家醫院中脫穎而出，入選為今年全國兩家示範醫院之一。

從小鎮醫院到急重症重鎮 打造南彰化最大醫療體系

參訪行程由員榮醫療體系總院長張克士親自簡報，回顧醫院從負債5億、瀕臨熄燈的小鎮醫院，一路翻轉為南彰化急重症醫療重鎮的歷程。員榮自2012年成立心導管中心以來，累積約9000個心導管案例，24小時守護鄉親生命。

同時，員榮也率先成立胃食道逆流中心、傷口治療及高壓氧中心、關節保留再生治療及超音波導引神經修復與疼痛控制等特色科別，近五年累積獲得16項SNQ國家品質標章認證肯定，體系總床數在新的員榮總醫院完工後將達近1,200床，成為南彰化規模最大的醫療體系，嘉惠在地鄉親。

A到G的智慧醫療佈局 從AI判讀到智慧病房

在智慧醫療方面，員榮多年前即自美國引進AI用於電腦斷層輔助肺癌判讀，逐步建構從「A到G」的智慧醫療佈局，導入AI、AR、區塊鏈、雲端、大數據與5G等科技運用，將醫院打造為為智慧化醫院。

其中，低劑量電腦斷層肺癌篩檢AI輔助判讀系統已累積執行逾兩萬例，大幅提升影像判讀效率與準確度，此技術也延伸至肺癌腦轉移的磁振造影判讀系統；另也引進AI腦波壓力指數判讀智慧化輔助診斷。

智慧病房更是參訪團關注焦點。員榮導入跌倒偵測、離床警示、熱成像監測、智慧床頭卡與行動護理系統，搭配電子白板即時呈現病人基本資料、護理註記、檢查與手術排程，實證顯示可減少住院天數與跌倒風險，大幅降低人工輸入錯誤與醫護文書負擔。

為支撐這些應用，員榮打造即時資料匯流平台，能在數秒內整合生命徵象、檢驗結果、影像資訊與病歷內容，提供AI模型、臨床決策支援系統與風險預警引擎使用，並導入FHIR標準，讓院內外系統之間的資料可安全互通。

三大AI智慧系統上線 把時間還給病人

因應AI時代來臨，員榮醫院近年來進一步自行開發並運用在臨床與流程改善，導入三大AI智慧系統，目標是「把時間還給病人」，並讓醫藥護等專業人員減輕工作負荷。

一、AI醫囑系統：診間秒生醫囑，醫師專注看病

醫師完成問診，AI醫囑系統便可立即生成病歷，並精準提供診斷與處置選擇，不僅大幅縮短輸入醫囑的時間，也讓醫師能將更多心力放在與病人溝通病情、說明治療方案上，而不是盯著電腦打字。

二、護理排班系統：25秒完成符合勞動法令與同仁需求

護理人力是醫院最重要的資產之一，過去排班往往需要護理長花費許多心力與時間。員榮導入的AI護理排班系統，會同時考量病房收治量、各時段人力需求、護理師年資與專長、連續上班天數、輪休間隔及勞基法規定等各項條件，在25秒左右便能產出最適化的排班表。不但大幅提升排班透明度與公平性，也滿足各種不同班別需求，有助於提升護理師的生活品質與工作滿意度，進一步穩定團隊。

三、藥劑部門單張管理系統：拍照即可結構化處方，強化用藥安全

在藥事作業上，員榮導入藥劑單張管理系統，藥師只要以平板或專用設備拍攝處方單張，系統便能自動辨識並將關鍵資訊（藥品名稱、劑量、用法用量與開立科別等）結構化存入系統。

這項功能讓歷史處方查詢、用藥紀錄比對與稽核追蹤變得更快速、完整，減少手動輸入錯誤，也讓藥師能把更多時間用在用藥諮詢與臨床藥事服務上，進一步提升病人用藥安全與滿意度。

新總院導入ESG與智慧科技 打造有溫度的現代醫療殿堂

張克士總院長也向參訪團介紹興建中的員榮新總院。新院位於台76線林厝交流道附近，規劃地下3層、地上11層、面約約2萬2千坪，預計設置800床，完工後將成為南彰化規模最大的醫院。

員榮總醫院從設計階段即導入ESG精神，採用低碳建材、低環境衝擊開發、水資源再利用與節能系統等，目標取得綠建築黃金級認證。同時規劃森林、花園與健康步道，院內設置藝術走廊與健康促進空間，結合專業、科技與人文關懷，讓醫院不再冷冰冰，也不是只有治病，而是像家一樣溫馨、為民眾帶來健康的「健康園區」。

張克士總院長表示，員榮將持續以「以病人為中心」為核心，結合AI與數位科技，打造安全、精準又有溫度的醫療服務。「我們希望不只守護南彰化，更能成為台灣在超高齡社會中成為智慧醫療與環境永續的標竿醫院。」他也期待透過此次「健康臺灣深耕計畫」的觀摩交流，與全台醫院夥伴共同學習、成長與交流，讓醫者初衷與核心價值真正落實在每一位病患身上。

領隊的衛福部科技發展組劉明勳技監稱讚，員榮雖是地區醫院但從A到G數位發展及引入智慧科技的用心，值得學習，也希望各醫院有信心能完成數位轉型。今天到員榮參訪的有台大、成大、高醫大等醫學中心及區域、地區醫院等八十多位醫界人士。