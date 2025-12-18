影/唉！慘死女清潔員招魂「連擲10次無允筊」家屬淚崩

台南16日發生女清潔員慘遭男子鄭傳吉酒駕撞死的悲劇，今（18日）家屬與男友來招魂，擲了10次得不到允筊，直到法師再次燒香，並由妹妹承諾會好好照顧父母後，才終於連續擲出3個允筊，禮儀業者嘆這可能是因為死者怨氣太深。

招魂現場家屬擲了10次得不到允筊。

據了解，陳女由於家境不寬裕，平時身兼兩份工，早上6點到中午12點在清潔公司上班，下午到飲料店打工補貼家用，是家中的經濟支柱，而她的男友則是垃圾車駕駛，事發當天聽到撞擊聲後連忙跑到車尾查看，卻親眼目睹女友慘烈的死狀，當場情緒崩潰。

招魂現場家屬擲了10次得不到允筊。

今天上午，陳女的父母、胞妹及男友在3名法師的陪同下，重返事故現場進行招魂儀式。第一次由法師在現場焚香，告知死者陳女現況後，由男友與妹妹輪流擲筊，但一連擲了10次，竟無一次獲得允筊，現場氣氛凝重而哀傷。

招魂現場。

法師見狀後連忙重新焚香，並由妹妹向死者陳女喊話，要她放心走，「我會負起責任照顧爸爸媽媽的後半生」。妹妹再次擲筊後，順利連獲3次允筊，成功招魂。後續將引魂到殯儀館靈位，再移至正式靈堂。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

