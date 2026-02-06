(影) 唐山近半鋼廠停產、大批外資撤離中國! 宜家關廠 「N 3」員工笑著離開

[Newtalk新聞] 近年來，中國的經濟發展逐漸停滯，強硬的外交政策也讓越來越多外國資本撤出中國市場。為了應對日漸嚴峻的經濟危機，越來越多企業開始推動停產或解雇員工，日益惡化的就業與商業環境也成為了中國網友們的討論焦點。





X 推主「老司機」指出，近期一份針對河北省唐山市煉鋼廠的調查報告顯示，在 95 間被調查煉鋼廠中，有 44 間計畫在 2 月份展開為期 1 週的停產，另有 9 間則計畫在農曆年前啟動停產，主張讓旗下員工有時間「回家過年」。然而，「老司機」表示，由於鋼爐停止運作後再度重啟將耗費巨大經濟成本，多數煉鋼廠不會隨意宣布停產，推測這些停產的工廠可能已經面臨無法生產的窘境。

「老司機」也補充表示，中國最大的鋼鐵聯合企業「中國寶武鋼鐵集團」早在幾年前就已經關閉工廠內的第一、第二號煉鋼高爐，並將廠區轉型為「旅遊開放區」，以應對鋼鐵產能過剩導致的虧損，「連武鋼都停產了，這 44 間小規模的煉鋼廠又怎麼能活下來呢」。





與此同時，X 推主「MR.486」也爆料指出， 2026 年 1 月公布的最新訊息顯示，至少有 87 間日資企業提出撤離中國市場的構想，相關計畫也得到日本政府 700 億日圓的補貼。其中，有 57 間企業準備在撤離中國後，專注於日本母公司的發展；另外 30 堅企業則計畫轉向與東南亞國家合作。





推主「新聞調查」則分享影片表示，瑞典家具品牌「宜家家居」在宣布關閉中國國內部分門市後，立即啟動對受影響員工權益的補償計畫。其中，大多數員工都能獲得「N 3」( 工人年資加三個月 ) 的薪資補償。





另外，宜家也為那些不願意接受補償且不同意離職的員工開放了另一條道路，準備安排這些員工道仍在運營的其他宜家門市工作。「新聞調查」也感嘆道，宜家開出的條件比其他中國本土企業「好太多了」、「不論是否離職，幾乎所有員工都表現出了歡喜的情緒」。





另一方面，針對日前傳出可能大規模裁員的爭議，全球最大的汽車零件供應商博世中國 ( Bosch ) 也緊急發布聲明回應，強調將會繼續加大中國區的業務投入。博世中國總裁徐大全表示，此次的裁員計畫僅會針對部分部門進行些微調整，「對公司的整體影響不大，且中國區的業務也仍有巨大的成長空間」。





徐大全指出，目前全球汽車行業已經迎來巨大的變革，「像博世中國這種擁有超過 5 萬名員工的企業，在面對衝擊時對傳統業務進行調整是十分正常的做法」。徐大全稱，博世中國旗下擁有近 60 間子公司，業務內容涵蓋智能駕駛、電動化、線控技術等多個方面，「博世中國將會繼續加大在中國的技術研發投資，以支撐公司在全球各國的銷售業務」。

