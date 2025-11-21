影／唯一破例！北港朝天宮黑面三媽南巡 慈母攜7歲腦麻兒獲准鑽轎
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤
北港朝天宮自1916年後已109年未南巡，黑面三媽此次於11月15日起駕沿嘉義進入台南，啟動「南都巡歷」十天行程，廟方表示，北港朝天宮自清朝起即有會香傳統，因西來庵事件中斷百年，今年擲筊獲媽祖同意後終於重啟盛事。原規定全程「不辦理鑽轎」以維持隊伍進度，黑面三媽20日進入台南府城鬧區遶境，卻在中西區破例，一名媽媽推著罹患極重度腦麻的7歲兒子等候參拜時，被廟方董事注意到他們的特殊推車，決定讓母子鑽轎，母子鑽轎後，神轎立即恢復原狀未再開放他人鑽轎，他們成為當天唯一獲准鑽轎的民眾，信眾聞之紛紛動容紅了眼眶。
