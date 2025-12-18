影/唱KTV起爭執！苗栗男酒後搶友錢包又毆人被逮捕

苗栗縣一名22歲趙姓男子16日凌晨與鍾姓友人至KTV歡唱飲酒過程發生爭執，一行人離開後2人於路上不停發生口角，趙男甚至稱被鍾男推下機車痛毆，警方獲報後循線追查，在2小時內於後龍鎮查獲同為22歲的鍾姓男子，全案依強盜、公共危險、傷害等罪移送苗栗地檢署偵辦。

鍾男KTV搶走友人錢包還痛毆對方遭逮捕。（圖／警方提供）

頭份警方表示，鍾姓男子與趙姓男子及其他4人於16日凌晨零時許至頭份市一處KTV歡唱飲酒，鍾男在包廂中與趙男發生爭執後，直接搶走趙男的錢包與機車鑰匙。一行人離開KTV時，趙男見鍾男黃湯下肚仍執意騎乘其機車離開，迫於無奈只好坐上機車後座。

鍾男騎走友人的機車逃逸。（圖／警方提供）

2人於路上不停發生口角，行經頭份市中正、信義路口時，趙男突然落地。趙男稱當時被鍾男推下機車，鍾男則辯稱趙男自己重心不穩摔下車。鍾男停車後出手痛毆趙男，隨即單獨騎著趙男的機車逃逸，趙男立即報警處理。

員警於後龍鎮逮捕鍾男。（圖／警方提供）

警方接獲報案後調閱監視器影像，發現鍾男為竊盜通緝犯，且朝老家後龍鎮方向逃逸。警方迅速追查，先在後龍鎮中華、正賢路段遇到鍾男，鍾男一度拒捕，但不久後仍在附近被警方攔截。鍾男接受酒測後，酒測值達0.59MG/L，警方依強盜、公共危險、傷害等罪將其移送苗栗地檢署偵辦。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

