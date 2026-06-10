影／啦啦隊女孩在球場打戰鬥陀螺！？網笑瘋：建議中場表演一律換成這個

現年48歲的中國大陸男星黃曉明，出道多年憑藉俊朗外型與扎實演技穩坐一線大咖寶座。然而在事業巔峰之際，他始終沒有忘記充實自己，上海戲劇學院今（10）日正式公布2026年博士研究生擬錄取名單，黃曉明的名字赫然在列！他最終以271.34分的總成績成功通過考核，正式被錄取為藝術管理、戲劇策劃專業博士生。消息曝光後瞬間癱瘓網路社群，驚呆大批網友。

潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 57 分鐘前 ・ 2 則留言