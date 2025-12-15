影/啪！墾丁大街一陣落山風 路樹底部斷裂橫躺馬路

屏東縣墾丁大街於14日下午3時許，發生路樹倒伏事件，原因是遭遇強勁的落山風，導致一棵行道樹倒塌於車道上，瞬間阻斷了交通。事故發生時，幸運地並未造成人員傷亡或車輛損壞。警方迅速通報墾丁國家公園管理處，派遣人員前往現場處理，清除倒伏的樹枝並解除交通管制，交通很快恢復正常。

屏東縣墾丁大街於14日下午3時許，發生路樹倒伏事件，原因是遭遇強勁的落山風，導致一棵行道樹倒塌於車道上，瞬間阻斷了交通。（圖／翻攝畫面）

警方表示，強風影響下，大街上較輕物品及樹葉被吹落，但未發生大規模災害。隨後，警方封鎖事發路段，指揮交通並協助清理，整體作業迅速且有序，未對民眾出遊造成長時間影響。

廣告 廣告

屏東縣墾丁大街於14日下午3時許，發生路樹倒伏事件，原因是遭遇強勁的落山風，導致一棵行道樹倒塌於車道上，瞬間阻斷了交通。（圖／翻攝畫面）

根據氣象資料，當日墾丁地區的風速一度達到每小時40至49公里，局部陣風更強，這種不穩定的風勢對沿海及山區地形造成了明顯影響，增加了樹木倒伏的風險。

屏東縣墾丁大街於14日下午3時許，發生路樹倒伏事件，原因是遭遇強勁的落山風，導致一棵行道樹倒塌於車道上，瞬間阻斷了交通。（圖／翻攝畫面）

屏東縣墾丁大街於14日下午3時許，發生路樹倒伏事件，原因是遭遇強勁的落山風，導致一棵行道樹倒塌於車道上，瞬間阻斷了交通。（圖／翻攝畫面）

屏東縣墾丁大街於14日下午3時許，發生路樹倒伏事件，原因是遭遇強勁的落山風，導致一棵行道樹倒塌於車道上，瞬間阻斷了交通。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

身分證暗藏玄機！分隔線竟是「一串英文」 真實用途曝光

麗寶樂園親子農場試營運！ Hahababy路跑演唱會同步開唱

重劃後「土地大縮水」？嘉市府：折價45%換方正地更有價值