影／喊話光電肅貪邁向2.0！ 王鴻薇批蔡英文荒謬：對賴清德下指導棋

前總統蔡英文喊話光電政策修正，邁向2.0再進化，國民黨立委王鴻薇批評是在捍衛「非核家園」，對賴清德總統下指導棋，還狠酸光電弊案是在蔡英文任內發生，現在喊強力肅貪太荒謬。

王鴻薇今天（9日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時表示，蔡英文就是看到賴政府的能源政策馬上要髮夾彎，擔心非核家園不保，所以才發文下指導棋。蔡英文卸任以後蠻低調的，但最近對能源政策頻頻發文，背後的意義就是捍衛她的非核家園政策，現在台電、經濟部，連行政院都核准，針對核二、核三做重啟作業評估，如果緊抱反核神主牌，根本沒有任何機會，錯誤的能源政策已經把我們搞到很慘，電價飆升，尤其要發展AI又很吃電，顯然賴清德出現髮夾彎，所以蔡英文緊張了。

王鴻薇也開酸，蔡英文呼籲肅貪，但這些案件都是在她執政時發生，涉弊的力暘能源總裁古盛煇還是小英之友會副秘書長，強調任內開始啟動偵辦，講的自己好像是剷除光電弊案的有功人士，此時此刻發文，其實在提點賴清德，不能不發展光電，確實在下指導棋，也擔心賴政府上演髮夾彎，風電和光電的利益，沒有像在她任內充滿前景與希望。