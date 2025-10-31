影／喜樂方舟園區工程進度45%仍缺1.2億 彰化募款餐會匯聚愛與希望力量

▲為協助身心障礙者就業與自立生活，瑪喜樂社會福利基金會今日晚間在和美大中華國際美食館盛大舉辦「引領希望、舟築幸福」喜樂方舟募款餐會。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為協助身心障礙者就業與自立生活，瑪喜樂社會福利基金會今（31）日晚間在和美大中華國際美食館盛大舉辦「引領希望、舟築幸福」喜樂方舟募款餐會。喜樂方舟園區目前工程進度約達45%，但仍有約1億2千萬元的建設經費缺口，基金會盼藉由餐會凝聚社會各界愛心，共同助力園區完工。現場席開逾90桌，貴賓雲集、氣氛熱烈，並特別邀請知名藝人梁佑南、蔡多多、明亮等輪番演出，以歌聲傳遞愛與祝福。

此次活動共有20個合辦單位、28個協辦單位及61個贊助單位共同參與，展現凝聚善意的強大力量。其中，二林喜樂顧問團在陳志池創團長的強力號召下，顧問團捐助金額達510萬元，另也感謝在地社團也踴躍認桌與捐款，展現彰化在地愛的實力。

▲二林喜樂顧問團在陳志池創團長的強力號召下，顧問團捐助金額達510萬元。（記者林明佑攝）

二林喜樂顧問團黃瑞強團長在致詞時表示，為身心障礙者打造無障礙、友善且能學習成長的空間，是瑪喜樂基金會長年以來懷抱的夢想。方舟園區的建設，不僅提供就業支持與技能培訓，更讓身障朋友能擁有自立生活的機會。感謝企業夥伴與熱心朋友的同心相助，陪伴基金會步步築夢踏實，讓方舟成真的希望持續前行。

▲二林喜樂保育院歡慶60週年，與壽星一同切蛋糕慶生。（記者林明佑攝）

瑪喜樂社福基金會執行長林玉嫦在餐會中表達誠摯感謝，她表示，感謝黃瑞強團長與顧問團成員的熱心支持，以及現場所有參與者的慷慨捐助，每一位都是愛的見證，讓喜樂方舟能順風前行。

▲公益拍賣以24萬高價得標「聚寶盆」藝品。（記者林明佑攝）

林玉嫦說，喜樂方舟園區自106年開始籌備，歷經三千多個日子的努力與挑戰，從募款艱辛、建材成本上漲到人力短缺，如今已完成主體上樑，工程進度約達45%。目前仍有約1億2千萬元的建設經費缺口，期盼社會各界持續伸出援手，讓園區後續工程與服務能順利推動，實現更多身心障礙者自立生活的夢想。瑪喜樂社福基金會誠摯邀請社會各界持續以行動支持，為身心障礙者築起希望的方舟。捐款專線：04-8960271。

▲瑪喜樂社福基金會董事長莊孝盛等人一同邀請社會各界持續以行動支持，為身心障礙者築起希望的方舟。捐款專線：04-8960271。（記者林明佑攝）