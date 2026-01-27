影／喜願家園歲末圍爐再現年味 精障住民洋溢幸福笑容

▲歲末年終，彰化縣芳苑鄉喜願家園洋溢著濃濃年味，一百多位精障住民在工作人員與志工的協助下，圍坐一桌享用佳餚，臉上掛滿笑容，感受難得的團圓氣氛。（圖／喜願家園提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】歲末年終，彰化縣芳苑鄉喜願家園洋溢著濃濃年味。一百多位精障住民在工作人員與志工的協助下，圍坐一桌享用佳餚，臉上掛滿笑容，感受難得的團圓氣氛。這場一年一度的歲末圍爐活動，已連續第三年舉辦，讓長期生活在機構中的精障住民，彷彿回到家的溫暖時刻。

這份溫暖，來自台中市經營者協會的持續付出。協會集結愛心人士，三年來募款累計超過百萬元，為喜願家園約一百五十位精神障礙住民及辛苦的工作人員舉辦圍爐宴。芳苑鄉長林保玲也到場致意，感謝協會成員出錢出力，讓偏鄉弱勢團體在寒冬中感受到社會的關懷與支持。

發起歲末圍爐募款餐會的召集人林芳信表示，台中市經營者協會由一群中小企業主組成，二○二三年中，在台中市政府工策會總幹事黃于珊的推薦下，首次走進喜願家園，參加懇親園遊會。當時看到許多住民家屬因經濟因素，僅能把握一年難得的機會，不辭辛勞前來探望親人，深受觸動；再加上目睹創辦人吳子鈞醫師努力奔走爭取補助，園遊會甚至以住民與家屬剩餘可用的食材籌辦，讓協會成員決定發起募款，為住民辦一場真正有「過年感覺」的圍爐宴。

林芳信指出，首年舉辦圍爐時，才發現不少住民因長期疾病，在吞嚥與進食上較為困難，每桌都需安排工作人員在旁協助，導致人力吃緊。第二年起，協會號召更多年輕志工組成「上菜隊」，讓圍爐與紅包發放流程更加順暢，也讓志工實際體會服務弱勢的成就感，紛紛表示願意再度參與。

不過，今年募款過程並不順利。林芳信坦言，協會成員多為中小企業，餐飲業與製造業今年受到原物料價格上漲及國際關稅影響，經營壓力加重，募款一度面臨瓶頸。所幸在多位善心人士相挺下，圍爐活動仍得以如期舉行。看到住民滿足的笑容，讓所有參與者都感受到付出的價值，也更加堅定持續辦理的決心。

喜願家園創辦人吳子鈞醫師表示，能讓住民連續三年感受到過年圍爐的家庭氛圍，十分難得，特別感謝台中市經營者協會成員的無私奉獻。在整體環境不甚理想的情況下，更顯這份愛心的可貴，也期盼未來有更多社會力量加入，讓生活在社會邊緣的精神障礙者，持續感受到源源不絕的溫暖。