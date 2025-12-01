(影) 喝毒藥前po片要大家去「看煙火」! 舉發貪官 湖南店主燒店引發爆炸

[Newtalk新聞]

李老師不是你老師引述彭海勇影片畫面指出，彭海勇痛罵郴州副市長彭生智，指其「懶政、一刀切，從不把老百姓放在眼裡」，並指控環保局、城管局的貪官「只顧升官發財，把老百姓往死裡逼」。彭海勇情緒失控吼道：「彭生智，你這是逼我沒法活！」隨後掏出一瓶農藥向鏡頭展示後，當場仰頭飲下。





根據李老師不是你老師 @whyyoutouzhele 的後續說法， 11 月 30 日，湖南郴州一間煙火店傳出爆炸後，彭海勇在車內喝下農藥自殺。他當天在微信群中上傳喝農藥影片並留下遺書，要求大家前往華泰城「看煙花（煙火）」。

遺書內容指稱，地方政府人員與街道辦書記多次以各種理由索取煙火、禮品，不付帳便拿貨，甚至索要錢財；同時指控郴州市副市長彭生智在煙花行業治理中搞「一刀切」、亂作為，並涉及不當生活作風；又批評環保部門缺乏依據卻把污染問題推給煙花行業。彭海勇稱這些情況是行業普遍潛規則，並寫道：「看到這些時我可能已不在人世，這是我的遺言，也是所有煙花爆竹店主想要反映的問題。」





湖南郴州官方已於 12 月 1 日發布通報指出，針對公職人員涉嫌違紀違規問題進行實名舉報，並在網路上發布其本人飲用疑似「敵草快」的影片。通報稱，郴州市公安機關目前已找到彭某某，醫院正組織醫療團隊全力救治。通報內容中表示，郴州市委、市政府高度重視此事，已成立由市紀委監委、市公安局、市應急管理局等單位組成的聯合調查組，針對舉報內容進行全面核查。官方強調，一經查實，將依規依紀依法嚴肅處理，「絕不姑息」。





影片中顯示，爆炸波及範圍極廣，周邊建築被夷為平地，現場濃煙滾滾。





