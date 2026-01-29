(影) 單日殲敵690人 ! 烏軍奪回頓涅茨克村莊、包圍俄軍 無人機炸翻BMP戰車

[Newtalk新聞] 烏克蘭國防部今（29）日通報最新戰況指出，烏軍在多條戰線持續對俄軍施壓，單日造成俄軍約 690 人傷亡。相關戰況影片也在社群平台流傳，顯示戰場局勢依舊激烈。





烏克蘭方面表示，俄軍一輛 BMP-2 步兵戰車近日在前線遭烏軍 FPV 無人機精準擊中並被摧毀，爆炸畫面清楚可見，凸顯無人機在戰場上的關鍵作用。





戰場進展方面，據報導，烏克蘭軍隊已成功擊退俄軍，重新奪回頓涅茨克州新米科拉伊夫卡村，並持續向明基夫卡以北、克拉馬托爾斯克方向推進。同時，烏軍也已推進至皮沙內鎮以北，對當地俄軍駐防部隊形成包圍威脅，前線態勢對俄軍愈發不利。

廣告 廣告





烏克蘭軍隊已成功擊退俄軍，重新奪回頓涅茨克州新米科拉伊夫卡村，並持續向明基夫卡以北、克拉馬托爾斯克方向推進。 圖:翻攝自X帳號@raging545





另有影片顯示，烏克蘭軍隊在萊曼方向摧毀多項俄軍軍事裝備。烏方指出，俄軍目前正向該方向集結兵力，試圖穩住防線。此次空襲行動由烏軍第 53 獨立機械化旅的 FPV 無人機小組執行，顯示烏軍在無人機作戰上的協同與精準度持續提升。





此外，俄軍空襲造成的平民災情也引發關注。社群平台流傳的畫面顯示，庫皮揚斯克在遭俄軍轟炸後滿目瘡痍，大雪覆蓋下的廢墟顯得格外悽慘。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

多個集團軍「進京勤王」救張又俠? Flightradar24顯示北京直升機起降頻繁

習近平下一個抓「他」? 《推背圖》預言軍人帶「弓」 李克強、張又俠之後是....