影》嗆廢死假仁假義、欺世盜名 王世堅：我們會死得比36死刑犯早

死刑存廢相關議題備受各界關注，民進黨立委王世堅日前質詢法務部長鄭銘謙時砲轟，要送廢死人士「假仁假義，欺世盜名」8字，對於死刑執行進度，他更諷刺，等36位死刑犯執行完，可能質詢現場的人都作古了，「我們會死得比他們早，這對嗎」。

王世堅10月31日針對廢死議題在立院質詢鄭銘謙、行政院長卓榮泰，他指出，目前仍有36位死刑犯尚未執行死刑，有人甚至已等待超過30年，大法官雖已釋憲並設下包含精神鑑定等4大條件，但當自己詢問法務部死刑犯評估進度時，卻得到法務部「具體個案情節，本部實難提供，敬請諒察」的回覆。

王世堅怒吼，自己完全不諒解，因為執行死刑是法務部的責任，「我們都給兇手強制辯護了不是嗎？我只要一個答案」，對於主張廢死人士，他更怒嗆，要送他們「假仁假義，欺世盜名」8個字。而鄭銘謙回應，目前36位未執行死刑犯案件，正由最高檢察署依憲判意旨審查，已執行1名，但遭王世堅打斷，並稱執行1位「給你拍拍手鼓掌」，但照這個進度，等36位死刑犯執行完，可能在場的人都作古了，「我們會死得比他們早，這對嗎」。

另外，王世堅在質詢完鄭銘謙時還說了「時間暫停，你請回」，此時立法院長韓國瑜宣布時間暫停，並詢問王「要請哪一位」，王回應要喝個水」，韓則幽默地說道「你可以...不是流氓可以喝水」，而王隨後也笑著回應，「我不是流氓，我要多喝一口」，這讓不少人都想起9年前擔任台北市議員的王，質詢時任台北市長柯文哲與北農總經理韓國瑜的「經典畫面」。

