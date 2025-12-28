影》嘆修憲把總統「修成怪獸」 李鴻源：沒有人能約束

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》等爭議法案，在野黨提出對總統賴清德彈劾案表達不滿。對此，內政部前務長李鴻源感嘆，所有的法律都不能凌駕《憲法》，但過去的修憲，把總統「修成一個怪獸」，基本上有無限大的權力，但卻沒有人能予以約束。

賴清德支持卓榮泰「不副署」財劃法，國民黨、民眾黨立院黨團發動彈劾賴清德總統提案，26日院會提案表決通過，將2度邀請被彈劾人賴清德到立法院說明，時間落在明年1月21日、22日，以及明年5月13日、14日召開全院委員會。藍白也將於22縣市舉辦說明會，預計5月19日於院會表決。

廣告 廣告

李鴻源20日在中天網路節目《洪流洞見》表示，所有的法律都不能凌駕《憲法》，但很遺憾的是，前總統李登輝時代的修憲，把總統「修成一個怪獸」，總統基本上有無限大的權力，但卻沒有人能予以約束。他指出，理論上，行政院要對立法院負責，立法院通過的法案經總統公告，行政院一定要副署，若閣揆不願意副署，就只有辭職這一條路。

李鴻源提到，面對立法院通過的法案，行政院不副署、卓榮泰不請辭，賴清德也不公告法案，這絕非一個民主國家應有的作為。在賴清德上任以來，期間發生大罷免等事，朝野幾乎沒有一天能坐下來、好好討論台灣的問題，但這不是台灣之福，因此李鴻源呼籲，朝野還是要坐下來談，「政治議題先擺一邊吧」。

李鴻源也直言，賴清德屢次的發言，如「在野獨裁」、丹娜絲颱風期間的「國軍不會進到災區」等令人感到荒謬，賴的幕僚都在做什麼？其要講的話都沒有先給予建議嗎？他並提醒，若兩者都沒有其實很危險，因所有政策都取決於總統的一句話，如國軍不能進災區，以後國軍恐就真的不敢進災區，這對於災民的影響將無法想像。

【看原文連結】