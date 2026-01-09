影》嘉明湖降雪了！步道染白美如畫

嘉明湖國家步道與山屋9日陸續下雪及冰霰。（林業保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

嘉明湖國家步道今（9）日清晨在山屋及步道一帶陸續降雪與冰霰，山屋周邊鋪上一層薄白霜雪。林業保育署台東分署表示，嘉明湖國家步道目前已提升為第6級雪季登山風險等級，提醒登山民眾務必提高警覺，審慎評估行程。

台東分署指出，雪季期間登山應做好完整禦寒準備，建議攜帶「雪地三寶」冰爪、冰斧及頭盔，並須事前熟悉使用方式，以應對結冰步道與溼滑地形。此外，太陽眼鏡、綁腿、保暖手套等裝備亦不可少，登山途中應隨時留意自身身體狀況，落實負責任登山。目前嘉明湖山屋與向陽山屋皆有配置管理員，登山民眾如遇突發狀況，可即時向管理員尋求協助。

台東縣警察局關山分局呼籲，近期山區天氣濕冷，欲前往南橫公路、向陽山區的民眾，應隨時掌握南橫公路最新路況資訊，並注意行車安全，非必要應避免進入高風險山區活動。

