影/嘉義人行道改善工程 女騎士自撞護欄翻滾

嘉義市近日發生一起女騎士自撞施工護欄的交通意外，所幸未造成人員重大傷亡。該事故發生於嘉義市林森西路靠近吳鳳北路的路段，當時人行道正在進行改善工程，施工範圍外以臨時護欄圍出行人通道，導致慢車道被壓縮變窄。

嘉義市近日發生一起女騎士自撞施工護欄的交通意外，所幸未造成人員重大傷亡。（圖/中天新聞）

根據行車紀錄器影片顯示，女騎士行經該路段時，疑似因要靠右進入待轉區不慎撞上護欄，導致人車倒地，鞋子也被撞飛。事故發生時，後方一輛轎車駕駛目擊全程，緊急剎車並繞過倒地的女騎士，避免發生更嚴重的追撞事故。事後，女騎士自行起身離開，並向警方表示僅受到輕微擦傷，無需報案。

施工工地主任接受訪問時指出，當天是週日並無施工，現場無人員值守。他認為女騎士可能因為擔心撞到前方車輛，才選擇轉向避開，但不慎撞上護欄。嘉義市政府工務處土木科長王大榮則表示，該工程自10月7日開始施工，目前進展順利，甚至略有提前。他強調，已要求施工廠商加強護欄警示，並呼籲駕駛人行經施工路段時務必小心。

施工工地主任接受訪問時指出，當天是週日並無施工，現場無人員值守。（圖/中天新聞）

該工程預計施工期間為1年。（圖/中天新聞）

警方提醒民眾，尤其在人行道改善工程進行期間，慢車道被壓縮，導致機車與汽車共用狹窄道路，增加了交通風險，在行經類似路段時應減速慢行，注意周圍環境，以免發生意外。

