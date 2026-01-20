影／嘉義優鮮 台灣燈會限定12款伴手禮亮相 新春行銷全面啟動

▲為迎接新春佳節並擴大「嘉義優鮮」農產品牌能見度，嘉義縣政府今日舉辦「嘉義優鮮・馬上好運—嘉義優鮮×台灣燈會聯名及年節伴手禮宣傳記者會」。（圖／記者張玉泰攝）

【互傳媒／記者 張玉泰／嘉義 報導】為迎接新春佳節並擴大「嘉義優鮮」農產品牌能見度，嘉義縣政府今（20）日舉辦「嘉義優鮮・馬上好運—嘉義優鮮×台灣燈會聯名及年節伴手禮宣傳記者會」，活動以「台灣燈會在嘉義」話題為主軸，推出12項燈會限定聯名年節伴手禮；現場特別邀請中華職棒知名啦啦隊女孩妮可、阿布舞、軒軒等人驚喜現身，透過互動推廣與試吃分享炒熱氣氛。

嘉義縣政府同步公布「嘉義優鮮」年節產品型錄，邀請企業及民眾優先選購在地農特產品。目前嘉義優鮮通過申請合格業者已達235家、商品總數800項；縣府持續以在地嚴選、品質把關為核心，從產地到通路層層把關，讓消費者買得安心、送得有面子。民眾只需前往嘉義優鮮官方網站，點選首頁年節產品型錄，即可直接與業者聯繫訂購。

​嘉義縣長翁章梁表示，「嘉義優鮮」是嘉義縣農產金字招牌，「有品牌就有責任」，象徵品質與食品安全的雙重保證。今年適逢台灣燈會在嘉義縣舉辦，縣府推出燈會限定聯名伴手禮提前曝光，內容涵蓋以在地水果製作的果乾禮盒、融入阿里山高山茶元素的茶油拌麵、結合在地特色食材的老菜脯鳳梨酥、辣椒米磚，以及取材嘉南平原釀製的大吟釀清酒等多元品項，期盼讓更多民眾在年節與觀光消費中，看見嘉義、品嚐嘉義、帶走嘉義的好味道。

台灣燈會有13天的展期非常精彩，有許多海內外團體熱情參展，本次主燈更跳脫生肖主題，以阿里山神木為造型，值得一看，燈會期間每晚都有展演，歡迎民眾共襄盛舉。​

合作通路代表包括全家便利商店、新東陽股份有限公司、玉美生技股份有限公司、台灣好農科技股份有限公司等單位亦到場共襄盛舉，吸引民眾搶先掌握新春送禮清單。​

除燈會限定聯名伴手禮外，本次新春行銷也延續去年度故宮聯名商品熱潮。相關商品除可於全家便利商店旗下近百家FamiSuper據點選購外，即日起更進駐國門—桃園國際機場第一航廈「新東陽綜合商場」設立嘉義優鮮專區，讓旅客在返鄉探親、拜年送禮之際，於國門前即可輕鬆入手，擴大觀光消費商機。

此外，當季當令的玉女小番茄禮盒，今年由縣府輔導民雄鄉農會推出「喜番・大好き—玉女小番茄精品禮盒」。此次更攜手嘉義科學園區台積電AP7嘉義廠推動企業預購，號召企業支持採購在地優質農產品，展現嘉義農業與企業合作共好的成果；該禮盒亦將預計於微風百貨等通路上架，持續搶攻高端年節送禮市場。

縣府也同步啟動海內外電商平台年節採購行銷，「嘉義優鮮水產電商平台」及「台灣好農×嘉義優鮮跨境電商專區」推出年節限定組合及優惠，並透過跨境配送服務，讓日本、港澳、星馬、美加等海外地區的消費者，也能便利選購嘉義優鮮年節好物，安心備齊團圓年菜與送禮需求。

同時，「嘉義優鮮水產電商平台」也推出「過年回嘉漁你團圓」優惠預購活動，精選四款年節限定優惠組合，而且加碼全館免運。活動自即日起至1月24日開放預購，民眾只需線上輕鬆選購，即可滿足年節圍爐、送禮及休閒所需的各式優質水產品。

更多嘉義優鮮產品亦於縣府合作之在地據點販售，包括中埔鄉農會穰穰直賣所、番路鄉農會飲冰柿茶集、大林歐樂沃築夢城堡、牧御食野及國道服務區等地，方便民眾在國旅行程中就近選購、帶回嘉義好味道。欲了解更多嘉義優鮮產品資訊，歡迎至嘉義優鮮官網查詢 https://www.chiayum.com.tw/home。

