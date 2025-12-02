影/嘉義民宅窗戶遭砸 疑鄰居不滿異味噪音釀糾紛

嘉義縣東石鄉一處平房於1日凌晨12時許，遭到一名手持鐵鎚的男子闖入並大肆破壞，住戶從睡夢中驚醒後趕緊報警。警方循線逮捕犯案者後發現竟是附近鄰居，疑似雙方平時就有嫌隙才引發此事件。

嘉義縣東石鄉一戶民宅，凌晨遭到一名手持鐵鎚的男子敲破窗戶，嚇壞住戶。（圖／當事人提供）

男子不只拿鐵鎚，還疑似拿彈弓射窗戶，過程都被監視器拍下。（圖／當事人提供）

監視器畫面顯示，這名男子作案時全身包緊緊並戴著全罩式安全帽，手拿大鐵鎚下車後，首先將監視器敲歪，企圖避免被拍攝到。隨後他開始瘋狂砸擊住戶的門窗，甚至將玻璃門砸出一個大洞，完成惡行後還不慌不忙地騎車離開。受害住戶表示，當時聽到巨大的玻璃碎裂聲，嚇得立刻起床查看，這聲音讓家中的長輩們全都從睡夢中驚醒，直說「玻璃都碎了，怎麼敢睡，嚇死了」。

廣告 廣告

更令人不安的是，這似乎是一起預謀犯案。監視器記錄顯示，事發前兩天，同一名男子就曾騎機車在該民宅外徘徊，停下來東張西望，甚至特地繞回多看幾眼，行為舉止像是在勘查地形。受害住戶表示，住處平常只有年長的長輩在家，被砸壞的玻璃門至今尚未修復，破了一個大洞，這兩天因為害怕而幾乎無法入睡，目前已決定提告。

由於犯案男子將自己包緊緊，還先破壞監視器，警方懷疑可能是預謀犯案。（圖／當事人提供）

朴子分局偵查隊長黃怡文表示，經查雙方確實為鄰居關係，疑似平時就有嫌隙，因而衍生糾紛，警方已依毀損案受理，目前已通知被害人到所製作筆錄，但被害人尚未完成相關程序，警方將持續釐清事發原因。

被害人住家玻璃被砸出大洞，目前已經報警處理。（圖／中天新聞）

被害人住家玻璃被砸出大洞，目前已經報警處理。（圖／中天新聞）

警方進一步調查發現，砸屋男子疑似平時住家內散發異味，遭砸屋的住戶因此以工業電扇將味道吹散，過程中也製造噪音聲響，似乎才讓男子不滿，氣得動手砸屋。嘉義縣環保局長張輝川說，警方通知環保局民眾陳情異味以及噪音的問題後，環保局隨即派人進行稽查，現場沒有異味的情形以及噪音。男子一時衝動砸毀鄰居門窗，現在可能被依毀損罪嫌送辦，也將為自己行為付出代價。

延伸閱讀

3兄弟互毆！高國豪發文道歉：不良示範深感懊悔

新北三峽資收場火警冒火煙 鄰近幼兒園疏散205童

基隆民宅大火 62歲獨居翁獲救「口鼻都是炭粒」