影/嘉義自撞車頭全毀3傷 後座19歲正妹頭破滿臉血
嘉義市今（16日）清晨發生驚悚一幕，有一輛車不明原因高速自撞路邊停放車輛，導致車頭幾乎全毀，車內含駕駛共3人通通被送醫，其中後座一位19歲女乘客當場頭破血流。
車禍現場。（圖／中天新聞）
據警消的救援資訊，事發的確切地點在興業西路上，今天清晨5點27分獲報該處有車禍，迅速派遣人車趕往救援，抵達後發現事故車上共有三名乘客，一名19歲女乘客坐在後座，滿臉是血表示「頭部疼痛、流很多血，右膝蓋也擦傷」，救護人員當下排除傷者的頸椎問題後，給予傷口清洗包紮止血後，將她送往嘉義基督教醫院進行診療，所幸該女意識仍清楚。
19歲長髮妹子全身是血。（圖／中天新聞）
警方調查，事發原因疑似是該車行駛時，不明原因失控撞上路邊停放的車輛而釀禍，嘉義市政府消防局也呼籲民眾，駕駛交通工具時，應注意左右來車並遵守交通號誌，保持適當安全距離，養成「防禦駕駛」觀念，並在日常生活中實踐「安全駕駛」習慣，才能有效避免交通事故，保障生命與財產安全。
車禍現場相當慘烈。（圖／中天新聞）
