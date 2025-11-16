影/嘉義自撞車頭全毀3傷 後座19歲正妹頭破滿臉血

嘉義市今（16日）清晨發生驚悚一幕，有一輛車不明原因高速自撞路邊停放車輛，導致車頭幾乎全毀，車內含駕駛共3人通通被送醫，其中後座一位19歲女乘客當場頭破血流。

車禍現場。（圖／中天新聞）

據警消的救援資訊，事發的確切地點在興業西路上，今天清晨5點27分獲報該處有車禍，迅速派遣人車趕往救援，抵達後發現事故車上共有三名乘客，一名19歲女乘客坐在後座，滿臉是血表示「頭部疼痛、流很多血，右膝蓋也擦傷」，救護人員當下排除傷者的頸椎問題後，給予傷口清洗包紮止血後，將她送往嘉義基督教醫院進行診療，所幸該女意識仍清楚。

廣告 廣告

19歲長髮妹子全身是血。（圖／中天新聞）

警方調查，事發原因疑似是該車行駛時，不明原因失控撞上路邊停放的車輛而釀禍，嘉義市政府消防局也呼籲民眾，駕駛交通工具時，應注意左右來車並遵守交通號誌，保持適當安全距離，養成「防禦駕駛」觀念，並在日常生活中實踐「安全駕駛」習慣，才能有效避免交通事故，保障生命與財產安全。

車禍現場相當慘烈。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

館長直播回應「10年前騷擾」：這麼委屈還回公司月領8萬？

軍紀渙散！雄獅部隊役男營區抽電子菸搜出喪屍煙彈 判拘役40日

基隆東9號碼頭貨櫃車自撞事故！車頭變形凹陷 駕駛受困