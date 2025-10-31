影/嘉義1歲童宮廟吃平安宴遭黑狗瘋咬 臉部嚴重撕裂傷

嘉義縣義竹鄉中平村某廟宇29日發生狗咬人事件，民眾帶著1歲男童到一間宮廟「吃桌」，男童卻遭到一隻黑狗撲倒撕咬，臉部撕裂傷嚴重，緊急送醫救治，目前仍住院觀察中。

男童遭到一隻黑狗撲倒撕咬。（圖／翻攝畫面）

據悉，事件發生在29日晚上，男童被家長帶到嘉義義竹中平村中庄中興宮吃中壇元帥祝壽平安宴，不料卻被當地一隻黑狗「黑輪」攻擊撕咬，男童母親當場嚇壞，立刻趕跑黑狗，回過頭發現兒子的臉上滿是血，還有嚴重撕裂傷，緊急將他送往長庚醫院救治，目前男童仍在住院持續清創。

有當地民眾指出，該隻黑狗有人飼養，只是平時未繫繩，有時會追逐過往車輛，鄰居曾經提醒飼主要留意，當天不知為何突然失控攻擊男童。

黑狗攻擊男童。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，飼主應完成飼主責任，要為所飼養犬隻完成寵物登記、狂犬病疫苗施打與絕育等措施，違者將依動物保護法與動物傳染病防治條例，最低開罰83000元。

林珮如說，本案如犬隻出沒在公眾場所無7歲以上的人伴同，可再依違反動保法有關疏縱之規定，最高再加罰1.5萬，但如果飼主為規避責任棄養犬隻，亦可再依動保法最高開罰15萬。

攻擊男童的黑狗被戴上防咬嘴套。（圖／中天新聞）

事發地點。（圖／中天新聞）

