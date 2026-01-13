影/嘉義7旬老翁掉進小古井！ 靠一條扁帶救援成功

嘉義縣義竹鄉昨（12）日下午發生一起墜井意外，一名79歲老翁不慎跌落住家附近的古井內，因井口狹窄、深度較深，增加救援難度。嘉義縣消防局接獲通報後，立即派遣人車趕赴現場，經評估後採取繩索與扁帶拖拉方式，成功將老翁救出，並緊急送醫治療。

救援畫面。（圖／消防局提供）

嘉義縣消防局指出，昨日下午14時43分接獲報案，義竹鄉義竹村一帶有民眾需要緊急救護，消防局隨即派遣義竹分隊前往處理。救援人員抵達現場後發現，一名年約79歲的男性不明原因跌落古井內，井內空間狹小，且井口直徑有限，救援人員難以直接下井接觸傷者。

救援畫面。（圖／消防局提供）

消防人員進一步確認，老翁雖然受有肢體外傷，但意識清楚，能夠配合救援行動。為確保救援安全並避免二次傷害，現場指揮官立即進行風險評估，決定不貿然進入井內，而是改以繩索與扁帶固定傷者身體，透過人力協助方式進行拖拉救援。

以繩索與扁帶固定傷者身體，透過人力協助方式進行拖拉救援。（圖／消防局提供）

經過消防人員小心操作與密切配合，成功將老翁平穩拉出井口。消防人員隨即在現場為傷者進行初步檢傷與簡易包紮處置，並由救護車將其送往嘉義長庚醫院接受進一步治療，目前實際傷勢仍有待院方詳細檢查評估。

