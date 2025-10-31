影／嘉邑行善團助力 芳苑三座老舊橋梁改善工程動土

▲為解決芳苑鄉境內三座老舊橋梁長年失修、安全堪憂的問題，芳苑鄉公所將於今（31）日上午舉辦「文津7橋、頂廍1橋、頂廍2橋改善工程動土典禮」。（圖／芳苑鄉公所提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為解決芳苑鄉境內三座老舊橋梁長年失修、安全堪憂的問題，芳苑鄉公所將於今（31）日上午舉辦「文津7橋、頂廍1橋、頂廍2橋改善工程動土典禮」，在地方仕紳、嘉邑行善團及鄉親共同見證下，為地方交通安全開啟新篇章。

文津7橋、頂廍1橋及頂廍2橋是芳苑鄉重要聯絡道路，肩負村落間人車往來的交通要務。然而這些橋梁因年代久遠、結構老化、橋寬不足，不僅造成會車困難，也影響行車安全。近年地方民眾屢反映改善需求，芳苑鄉公所在經費有限的情況下，幸獲嘉邑行善團慷慨捐助近1,100萬元，促使整體改善工程得以啟動，意義深遠。

芳苑鄉長林保玲表示，嘉邑行善團長期關懷偏鄉建設，這次主動協助改善三座橋梁，讓地方建設再添動能。工程完成後，不僅可大幅改善行車安全與交通順暢度，更象徵鄉民生活品質的提升與對生命安全的保障。

林保玲指出，三座橋梁改善工程完成後，將全面提升道路承載能力與通行效率，實現「通車更安心、行走更安全」的交通環境。今日動土典禮，嘉邑行善團也將率志工團隊親臨現場，以實際行動展現對地方的溫暖與關懷。

芳苑鄉公所強調，未來將持續推動公共建設，積極向中央及各界爭取資源，攜手民間團體與鄉親，共同打造「幸福芳苑・宜居家園」，讓鄉村發展邁向新里程碑。