影/噁！台中奧客嫌關東煮太辣竟「倒回鍋內」 吼完店員閃人

台中市和平區谷關一間超商11日上午發生消費糾紛，一名男子購買關東煮後稱不滿口味太辣要求退貨，遭店員依規定拒絕後，竟當場將整碗關東煮倒回煮鍋內，導致整鍋商品遭污染必須報廢。影片曝光引發熱議。

男子將整碗關東煮倒回煮鍋內，連紙碗都扁塌落在煮鍋上方 。（圖／ Threads ／@ bobbles327授權 提供）

一名男子購買關東煮後稱不滿口味太辣要求退貨，遭店員依規定拒絕後，竟當場將整碗關東煮倒回煮鍋內 。（圖／ Threads ／@ bobbles327授權 提供）

據悉，一名男子在谷關一間超商購買關東煮，結帳後稱關東煮調味太辣，表示要退貨，店員依照規定回應開封過的熟食商品無法退換，不料男子情緒激動，不理會店員制止，直接走向鍋台將手中的關東煮原封不動倒回鍋內，連紙碗都扁塌落在煮鍋上方，其他顧客全程目睹。隨後男子更對店員大罵：「你要記得！我本來不買！」就轉頭走人，店員只能將整鍋商品報廢。

男子對店員大罵後轉頭走人 。（圖／ Threads ／@ bobbles327授權 提供）

影片曝光引發討論，不少網友留言怒批：「怎能放他走，整鍋都要買（埋）單啊」、「直接報警啦，這人也太垃圾」、「毀損罪告下去不要放過這種人」、「這要叫奧客賠償啊」、「損害了就跑，俗辣奧客」。原PO也在留言區補充，「最後店家有報警，可是警方來當下老哥已經離開店裡，影片都有提供給警方，希望最後能把這位大哥叫回來好好面對。」

針對此事，和平分局谷關派出所表示，接獲超商報案後立即派員前往現場，但當事人已經離開。警方隨後在附近街道找到年約61歲的王姓男子，經協調溝通後，王男同意支付500元將整鍋關東煮購買下來，店家也表示不再追究，雙方因此化解糾紛。

