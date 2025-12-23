影/噩耗！印尼長途巴士失控撞護欄釀16死 乘客遭甩飛

記者高珞曦／綜合報導

印尼爪哇島驚爆嚴重死亡車禍！當地時間23日凌晨，1輛載有34人的長途巴士正從首都雅加達駛向日惹（Yogyakarta），不料在高速公路撞上護欄接著翻車，甚至甩飛數名乘客，至少16人死亡。

印尼中爪哇省三寶瓏市當地時間23日凌晨發生巴士撞護欄翻覆意外，車上34人有16人身亡。（圖／美聯社）

綜合外電報導，印尼三寶瓏市（Semarang）救難隊隊長布迪歐諾（Budiono）表示，這輛長途巴士原訂從雅加達開往日惹，然而在經過中爪哇省三寶瓏市時，在1處彎道出口匝道失控撞上混凝土護欄，車輛因此側翻，猛烈的撞擊力道導致幾名乘客被拋飛，並困在車體附近。

救難人員將生還者救出送醫。（圖／美聯社）

警消約在事發40分鐘後趕到現場，6名乘客現場失去生命跡象，之後有10人在送醫途中或救治期間死亡，目前共有16人罹難。另有18人送往附近2家醫院治療，其中有5人命危、13人重傷。

當地警方進一步表示，有目擊者告訴他們，事發前巴士「高速行駛」，之後車輛失控，該名代班司機身負重傷，送醫時還能言語。警方將對這名司機進行毒品之類的違禁物品檢測，並深入調查事故真正起因。

