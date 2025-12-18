影/嚇人！高雄進口車商巨大招牌整片掉落 9汽機車被砸

嚇人！高雄鳳山區武慶路一家進口車商的巨大招牌今（18日）下午突然掉落，波及下方9部汽機車，還有招牌沒有砸到人，目前轄區警方已到現場處理。

進口車商外牆的大型招牌今天下午突然掉落，壓到下方汽車和機車。（圖／翻攝畫面，下同）

據了解，此處進口車商外牆的大型招牌約30米寬，今天下午突然發生掉落事件，導致下方9部汽機車被壓到損毀，其中6輛為汽車，所幸這起意外無造成人員傷亡，而該處其實是員工停車或放置展示車的地方，實際財損仍待估計中，事故原因也待警方釐清。

