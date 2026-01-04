影/嚇壞人！台北忠孝東路商辦停車場撿到空氣槍

真．撿到槍！台北市東區商圈一棟商辦大樓，近日發生一起驚人事件，有民眾在該大樓的地下停車場發現一把槍，外觀與真槍相當酷似，警方趕來一鑑定確認是玩具槍無誤。

撿到槍的現場。（圖／警方提供）

大安分局的調查，全案發生在去年12月24日晚間6點，地點是忠孝東路四段某大商辦大廈的B1停車場，當時有民眾看到一把槍掉在地上，嚇得連忙報案，警方獲報趕來後，鑑識確認是一把充氣式的BB彈玩具槍，但外型完全沒有玩具槍的塑膠感，無怪乎民眾會誤認。

敦化南路派出所副所長王冠竣表示，經確認現場監視器畫面，沒有拍到把槍丟在此處的人，目前持續調閱附近街道、商店的監視器釐清，大安分局呼籲，民眾如發現可疑物品，務必保持冷靜，切勿任意搬動或拆解，並立即通報110，由專業警消到場處理；警方將持續巡查出入複雜場所，以維護公共安全。

