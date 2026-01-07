影》嚇壞觀音人！大潭電廠冒白煙傳噪音 台電曝原因

位於桃園市觀音區大潭濱海特定工業區的大潭火力電廠，6日上午11時許及下午3時許不明原因大量排放白煙及高頻噪音，引起地方恐慌。(廖姮玥攝)

位於桃園市觀音區大潭濱海特定工業區的大潭火力電廠，6日上午11時許及下午3時許不明原因大量排放白煙及高頻噪音，引起地方恐慌。台電公司回應，目前9號機組正進行試車作業，當時啟動機組時，產生水蒸氣進而造成白色煙霧現象。地方盼建立溝通機制，事前通知。桃園市環保局表示，當日無接獲相關通報，已派員到場稽查了解狀況，將持續追蹤電廠排放氣體、噪音問題。

國民黨籍議員吳進昌表示，大潭電廠突冒大量白煙及噪音問題引起地方恐慌，過去從未有類似狀況發生，民眾擔心是否有污染外洩或爆炸疑慮，大潭電廠相關人員7日下午到服務處解釋事情原委，強烈建議電廠與地方建立溝通機制，讓事情發生前可以先通知地方以避免造成恐慌；觀音地方多嫌惡設施，民眾希望可以在安全、安心、放心的環境下生活，不希望家園受到迫害及威脅，適時的與地方溝通，不應該抱持僥倖的心態，雖然排出的煙未有超標或危險，但突然大量排出及噪音已造成地方憂心。

廣告 廣告

位於桃園市觀音區大潭濱海特定工業區的大潭火力電廠，6日上午11時許及下午3時許不明原因大量排放白煙及高頻噪音，引起地方恐慌。(廖姮玥攝)

台電公司回應，因廠區內第9號機組，於6日進行冷爐後的機組起動，啟動過程熱回收鍋爐會進行純水水質管控，將純水沖放至鍋爐體外的汽化槽。因高溫高壓的條件，純水排放至汽化槽後會汽化產生水蒸汽，即由汽化槽的排汽管排出，因此才會看到鍋爐頂有大量水蒸汽排出；針對地方提議建將與內部研議後回覆。

環保局表示，當日並無接獲相關通報陳情，獲悉後主動派員到場稽查了解狀況，經查為該廠機啟動機組時，產生水蒸氣進而造成白色煙霧現象。後續仍將針對大潭電廠持續加強空氣、噪音與各項環境污染的監督與稽查並要求各大工廠建立主動通報機制，避免造成民眾不必要恐慌。

更多中時新聞網報導

PLG》野獸回歸三分彈無虛發 宰獵鷹

蔣萬安：北市國中小營養午餐免費

75％企業 願為AI人才加薪