影/嚇爛！台南東區強風吹垮工地鷹架險砸人 現場畫面曝

台南市東區勝利路一帶13日下午發生工地鷹架倒塌事件，目擊民眾嚇得驚喊「差點壓到路人」，而現場人員表示，當時並未施工，但強風吹倒鷹架。有關單位已派員趕赴現場排除狀況，稍早已恢復通車。

台南市東區勝利路、懷恩街口13日下午3時56分發生工地鷹架倒塌事件。（圖／中天新聞）

警方表示，13日下午3時56分獲報稱勝利路、懷恩街口有1處工地鷹架倒塌，東寧所員警到場了解，該工地鷹架因受強風吹襲造成倒塌意外，所幸現場無人車傷亡或受損，台南市政府工務局及施工單位在場協助排除狀況，交通崗警力也在場疏導交通，目前已恢復通車。

從現場民眾稍早拍到的畫面可見，倒塌鷹架幾乎佔到馬路上。（圖／Threads@ 20260101justin授權提供）

倒塌鷹架面積不小。（圖／中天新聞）

據了解，事發地點正進行拆除建築物工程，幸好當下無人受傷。（圖／中天新聞）

有關單位與交通警力在現場排除狀況，目前該地點已恢復通車。（圖／中天新聞）

稍早有目擊網友在Threads提及勝利路鷹架倒塌事件，他嚇得直喊「嚇死人！ 差點壓到路人」！事後據現場人員說法，該工地正在進行拆除建築物工程，事發時並未進行施工作業，也表示是風太大才使得鷹架倒掉。

