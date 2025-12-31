影/嚇！台中驚見婦人攜菜刀闖法院 警全副武裝化解虛驚

台中市警局第一分局西區派出所今（31）日中午接獲通報，一名楊姓婦人攜帶菜刀進入台中地方法院，所長蔡明松立即帶隊趕赴現場，包括派出所、偵查隊等出動十多名警力，更身著防彈背心、出動盾牌等裝備，所幸最終虛驚一場。

台中一名婦人進入地院前，被法警發現包包裡有菜刀，員警全副武裝到場了解。（圖／警方提供）

楊姓婦人在警方解釋下才同意一起回派出所調查，她向警方表示包包有菜刀是朋友要教她切菜。據了解，楊女情緒不穩，當時刀子放於包內，並沒有拿出揮舞或恫嚇之舉，有無達到刑事、社會秩序維護法等範疇，警方將再研議。

事件發生在今日上午11點多，楊姓婦人攜帶多個包包、提袋等進入台中地院，打算到一樓的郵局領錢。因院檢維安規定，進入民眾隨身物需要通過X光機掃描檢查，當下大門值班法警、警衛卻驚覺，楊婦包包內竟然夾藏一把菜刀。

法警、警衛當下立刻反應，要求楊女不得將刀械攜帶入內，未料楊女卻心生不滿，當眾破口大罵，並一再稱「為什麼不可以！」、「你憑什麼罵我」，雙方吵得不可開交。楊女聲量之大，連在同棟五、六樓的法官都聽見爭吵聲，加上正值用餐時段，也引起院內人員、民眾圍觀。

台北車站、中山南西商圈19日才發生隨機攻擊案，為防止模仿效應，全台警方均高度戒備，各地檢署也成立「防範恐怖攻擊應變小組」坐鎮。由於正值隨機殺人事件後，時機敏感，各公共場所若傳出民眾亮刀，警方均不敢大意，因楊婦堅持不願離去，也不肯交出菜刀讓法警保管，雙方一度僵持。

雖然台中院、檢不時常有當事人在公共區域失控開罵，但此次事件適逢跨年夜，公共場所可能湧現人潮，各地警方都加強維安，情緒激動的楊女在員警勸說下才願意離開，隨同到警局配合調查。

