影/嚇！虱目魚剖肚10小時仍狂顫 里長誦經急放生

台南市龍山里里長王文財購買10多尾虱目魚準備製作一夜干，未料在剖開、風乾過程中，竟目睹魚持續顫動跳動，嚇得他當場不敢食用，為虱目魚誦讀祝禱文後放生。

虱目魚剖開做一夜干，魚肉竟還在跳顫。（圖／中天新聞）

王文財透露，這批虱目魚於凌晨3時從魚塭被捕撈上岸，以電擊方式電暈後立即急速冷凍送往市場。上午8時他接手處理，將整隻魚剖肚切開、清理內臟、抹鹽後放在陽光下風乾約2小時。沒想到，當他伸手準備翻面時，卻發現在無風情況下，虱目魚竟然自主顫動。

王文財對此現象越看越毛，最後決定不敢食用這些魚，特地為虱目魚念祝禱文後，拿到附近大排回歸大自然，強調「這次不是故意要跟牠結什麼不好的因果」。

漁民捕撈虱目魚。（圖／中天新聞）

針對此情況，養殖業者李堂銘解釋，這種現象其實很常見，主要是魚在水中被電死後立刻冷凍，神經沒有放鬆，曝曬太陽回溫才會出現顫抖。若將整條魚切塊就不會有這種情況。他認為，這可能是魚屍中樞放電導致的肌肉跳動。

漁民捕撈虱目魚。（圖／中天新聞）

國立台南海事養殖科主任宋晟銘卻認為，已超過10小時，生物電不應該持續這麼久，不太可能是中樞放電造成，應屬於魚體死亡後的化學反應所致，才會造成肌肉跳動。

宋晟銘進一步解釋，生物死後肌肉裡的鈣離子會失控亂跑，跑到肌動蛋白和肌球蛋白的結合處，讓它們緊緊黏住，像兩條繩子用力拉扯，無法放鬆而持續收縮，青蛙也會發生類似情況。

