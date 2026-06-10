影/囂張！士林違停哥擋路「還向司機丟菸蒂」嗆：叫警察來找我

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台北市士林區發生誇張行車糾紛。一名違停駕駛不僅阻礙公車通行，還朝司機丟擲菸蒂並出言挑釁，全程遭民眾拍下，引發網友撻伐。

這起事件發生在8日，地點位於台北市士林區中正路。一輛白色Smart轎車因違規停放，占據車道導致後方公車無法前進。未料，駕駛現身後不但未立即移車，反而與下車了解情況的公車司機發生口角衝突。

根據網友在社群平台Threads分享的影片，Smart駕駛嘴裡叼著香菸與司機對話，過程中突然將燃燒中的菸頭朝公車方向彈出，第一次僅有菸草散落地面。隨後，他又將剩餘濾嘴部分拔下，再度朝司機臉部方向丟擲，行徑相當脫序。

廣告 廣告

當公車司機表示將報警處理時，男子不僅未收斂態度，反而當場嗆聲表示：「叫警察來找我，開紅單而已。」對自身行為可能涉及的法律責任似乎毫不在意。

警方指出，若涉及違規停車，可依《道路交通管理處罰條例》開罰新台幣1200元。至於隨意丟棄菸蒂，則可能違反《廢棄物清理法》，最高可處6000元罰鍰，若經民眾檢舉成立，檢舉人還可獲得獎勵金。

此外，法律人士分析，若朝他人丟擲菸蒂並伴隨侮辱性言語或手勢，恐涉及《刑法》公然侮辱罪，可處拘役或9000元以下罰金。若被害人因對方言行產生生命、身體安全受威脅的感受，甚至不排除構成恐嚇罪，最重可處2年以下有期徒刑、拘役或併科罰金。

影片曝光後，立即在網路上掀起熱議，不少網友痛批違停在先卻態度囂張，也有人提醒可向主管機關檢舉亂丟菸蒂行為，要求相關單位依法究辦。另有網友以戲謔口吻留言，嘲諷男子失控舉動，相關討論持續延燒。

據了解，遭波及的公車司機事後已完成提告程序，希望透過司法途徑追究責任。原本只是一起違規停車糾紛，卻因一時衝動演變成涉及多項法律問題的爭議事件，後續發展仍有待相關單位進一步處理。

更多中天新聞網報導

八卦山下嚴重事故！休旅車「猛撞牌樓翻覆」

影/台南機車男追撞垃圾車「噴進貨斗」 幸運輕傷自行爬出

苗栗尚順育樂世界驚傳暴力事件！男子砸店、咬傷員工遭警方逮捕