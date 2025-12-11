影／四寶媽陪孩校外教學 校門口羊水破當街產子

婦人羊水破了，當街生子。（圖／東森新聞）





宜蘭有一位四寶媽，她已經有9個月的身孕，還陪孩子去校外教學，沒想到下午在返校的時候，突然間羊水破了，肚子裡懷著第四胎當街生了出來，把路人都嚇了一跳。

救護人員趕抵現場，將一名抱著嬰兒的母親抬上救護車，要緊急送醫。救護人員：「我們先讓她上去，這裡人太多了，1、2、3，啊。」

前天（9日）上午在宜蘭國小外，媽媽陪小學三年級的兒子去校外教學，沒想到下午2點回學校後，懷有身孕的媽媽突然感受到身體不適，兒子見狀趕緊衝進幼兒園尋求幫助。

幼兒園主任林秋萍：「那時候計程車應該也知道她的狀況，也滿為難的，我就打了119，在打119的過程，她就已經生下來了。」

校方人員表示，也是第一次看到婦人當街生孩子，當時非常緊張，還好10歲的兒子機靈，趕快求救，119也立刻到達，媽媽才沒有大礙。

消防員楊常淨：「產婦她有表示她是第四胎了，我們當下看到產婦，其實還滿淡定的，就是協助她趕快上床，趕快上車，我們趕快照顧新生兒。」

救護人員到場後，馬上安置婦人和嬰兒，聽到寶寶宏亮的哭聲，也確定生命體徵穩定，大家都鬆了一口氣，還好母子均安，都沒有大礙，全家人也慶祝新生命的到來。

