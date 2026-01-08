影/四秀線新達山屋降至1度路面結冰！雪霸公園發文示警了

根據雪霸國家公園的最新公告，四秀線的氣候和路況在1月8日上午7時20分。新達山屋的氣溫降至約1°C，並且路面結霜，這對於計劃前往的登山者來說，增加了潛在的危險。水槽的水量僅剩2分，且已結冰無法取用，提醒登山者需提前準備充足的水源。

此外，高海拔的登山路線多有結冰現象，特別是在品田山和品田斷崖的路面及繩索上，均有結冰的情況。登山者在出發前應備齊雪地三寶，並特別注意保暖與自身安全。雪霸保育巡查員強調，登山者務必做好防風和保暖措施，以確保安全。

廣告 廣告

延伸閱讀

威力不輸輕颱！8級強風橫掃「13縣市」 冷到想放假

影/南橫山區迎瑞雪！嘉明湖山屋變銀白世界 糖霜灑落驚艷山友

秋冬最美時刻！貢寮落羽松林浪漫登場 鐵道迷必拍