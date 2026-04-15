影/回天乏術！屏東街頭嚴重翻車「男駕駛重創身亡」

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現場相當慘烈！屏東市復興南路一段昨 （14日）發生死亡車禍，有輛車高速自撞翻覆，駕駛當場夾困變形車內，失去生命跡象，緊急送醫搶救後仍因傷重宣告不治。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

據屏東縣消防局的救援資訊，事發地點在復興南路一段上的全聯購物中心附近，昨晚11點31分獲報後，出動第二、屏東及高級救護分隊共5車11人會同警方前往搶救，現場指揮官由屏東分隊小隊長黃亦祥擔任。

出事瞬間。 （圖／中天新聞）

警消趕抵後發現，整輛車已經翻覆，零件四散、車體嚴重變形，駕駛受困在車內當場失去呼吸、心跳等生命跡象，經查證他的身分是25歲的黃姓男子，當下施以CPR、AED等緊急處置後，送往屏東醫院搶救後仍因傷勢過重宣告不治。

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車禍現場。 （圖／中天新聞）

轄區警方調閱監視器，發現黃男是開車時高速自撞翻覆，究竟是酒駕、毒駕或疲勞駕駛釀禍，目前正進行抽血、尿液檢驗等相關步驟，以釐清確切死因。

現場民眾議論紛紛。 （圖／中天新聞）

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