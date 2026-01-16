(影)回應盧秀燕想咬耳朵 賴清德要她發揮影響力支持國防預算

[Newtalk新聞] 台中市長盧秀燕為了爭取台中國際會展中心第二期中央補助，今（16）日公開說：「總統待會拜託，讓我咬一下耳朵，接下來還要蓋二期在西側，也是台中市政府的地，不過我們再也沒有錢，所以需要中央補助。」賴清德總統則希望盧秀燕多發揮在藍營的影響力，不分朝野共同支持政府及國防預算，讓台灣愈來愈好。





賴清德回應盧秀燕時說，希望能讓中央政府總預算盡速付委，國防特別總預算能盡速交付審議，因為從最近美國發表的國家安全戰略很清楚的看到，這份報告寫了四個重點，第一個就是要求美國本土安全，第二個是要把重心從歐洲移到印太，最重要的工作是要阻止中國武力擴張，維護印太區域和平。

賴清德說：「第三個是集體防禦要個別負擔，所以包括美國、台灣、日本、韓國、菲律賓、澳大利亞等印太的國家，大家要共同承擔責任，所以我們編國防預算，除了要保護國家，也是善盡區域一份子維護和平穩定的重責大任，如果我們沒有辦法善盡責任時，我們很難要求區域的國家共同來維護台海安全。」





賴清德強調：「特別是包括日本、韓國尤其是台灣，這次談判過程中再一次清楚表明了台灣的重要性，台日韓這三個國家都是國際上數一數二，不管是科技或是機械製造的強國，所以未來的國際趨勢的發展是集體防禦、共同分擔，以民主防禦規則為基礎，我們不可自外於國際社會，享受別國提供的好處，而我們沒有善盡自己的責任，特別跟盧市長說明，經濟發展大家一起來，國家發展，我們大家一起來，不分朝野不分彼此，相信台灣一定更好。」

